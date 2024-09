Partant(e) pour résoudre cette énigme mathématique en l’espace de 12 secondes seulement ? Si oui, c’est parti ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi mathématique à résoudre en moins de 12 secondes chrono, en serez-vous à la hauteur ?

Dans ce test du jour, vous avez à évaluer vos compétences mathématiques ainsi que votre capacité de résolution de problèmes mathématiques. En outre, il faut faire preuve d’une vitesse de rapidité de réflexion.

Comme d’ores et déjà précisé, vous avez uniquement 12 secondes pour trouver la solution à cette énigme. La voici : 26 – 4 ÷ 2 + 20 – 30 ÷ 6.

Votre mission est simple : trouver comment résoudre correctement l’expression du jour.

Pour cela, il faut un esprit analytique. Pensez-vous pouvoir y arriver dans le laps de temps défini ?

Et si vous le découvrez en prenant part à ce challenge mathématique ? Prêt à défier votre intelligence ? Si votre réponse est oui, votre temps commence maintenant. Vous avez 12 secondes devant vous.

Le temps presse… Tic Tac… Tic Tac…

Mettez votre chronomètre en marche et lancez le compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Sa résolution passe par l’application de l’ordre des opérations. Ce jeu de réflexion est l’occasion idéale pour voir si vous allez vous souvenir des règles de base des mathématiques.

Ce défi mathématique a été pensé pour aider à améliorer vos compétences cognitives. Ces exercices mentaux contribuent à développer vos compétences logiques.

La pratique régulière de cette énigme améliore aussi votre attention aux détails ainsi que votre pensée critique.

Vous remarquerez également que la prise de décision devient plus évidente, même face à des problèmes complexes et à une contrainte de temps.

Alors ? C’est bon pour vous ? Avez-vous réussi à relever le défi avec brio ?

Et si vous découvrez maintenant La solution finale à ce casse-tête ?

Si vous pensez que oui, grand bravo à vous ! Dans le cas contraire, pas de soucis ! La rédaction vous a déjà préparé la solution détaillée (à retrouver en fin d’article).

En procédant à la résolution de cette expression étape par étape en respectant la priorité des opérations (multiplication et division avant addition et soustraction), voici ce que ça donne :

Commençons par les divisions : 26 – (4 ÷ 2) + 20 – (30 ÷ 6) ET 26 – 2 + 20 – 5.

Puis, effectuer les additions et soustractions de gauche à droite : (26 – 2) + 20 – 5 ET 24 + 20 – 5 ET 44 – 5. Passez à la dernière soustraction : 44 – 5 = 39. Donc, la solution à 26 – 4 ÷ 2 + 20 – 30 ÷ 6 est égale à 39.

À la prochaine !