Êtes-vous assez intelligent (e) pour résoudre ce défi logique du jour ? Vous avez uniquement 18 secondes pour trouver la réponse ! Serez-vous assez rapide pour respecter le délai imposé par le jeu ?

Pensée logique : ce qu’il faut comprendre à ce sujet.

Ce nouveau challenge que CafeBagdad vous a déniché testera non seulement votre vitesse de réflexion mais aussi vos capacités d’analyse. Des atouts qui sont tous deux très utiles dans la vie quotidienne, notamment dans le domaine professionnel.

Le test de raisonnement logique mesure « votre capacité à tirer des conclusions logiques » à partir d’un défi ou d’autres puzzles mathématiques ou d’allumettes. Ce jeu mathématique proposé dans l’image ci-après fait notamment travailler votre pensée critique. En même temps, vous devez faire preuve d’un sens du détail.

Sortir de sa zone de confort et de ses schémas de pensée habituels peut aider à trouver des solutions nouvelles et originales aux problèmes. Cela vous permet d’être plus créatifs au quotidien.

Vous vous adaptez plus facilement aux changements auxquels vous pouvez être confrontés et développerez plus rapidement de nouvelles idées.

Cela renforce en même temps votre confiance en vos capacités. Parallèlement, vous aborderez de nouvelles situations avec plus d’assurance et de persévérance.

Défi logique : seuls les génies trouveront la solution de l’énigme du jour

Dans ce défi, la question est simple : trouver le résultat de ce calcul ? Mais avant cela, vous devez avant tout déterminer la valeur de chaque variable de l’image, à savoir le citron, le verre de jus et celle de la manette de jeu.

Si vous êtes prêt(e), lancez votre chronomètre. Observez attentivement l’image ci-après et procédez étape par étape jusqu’à obtenir la solution finale. Bon courage.

Sortez de votre zone de confort et explorer toutes les angles possibles.

Ne soyez pas tentés d’abandonner si vite… Allez jusqu’au bout de vos idées et osez repousser vos limites pour aller plus loin. Vous verrez combien il peut être satisfaisant(e) de réussir un tel défi. Comme beaucoup de nos lecteurs, vous ne souhaiterez certainement pas vous arrêter. (Si tel est le cas, plusieurs défis vous attendent sur notre site web).

Prêt pour découvrir la solution finale ? On vous explique tout

Le temps est écoulé. Avez-vous fini ? Voyons si votre solution correspond à la bonne réponse. Normalement, les citrons valent 11, le verre de jus vaut 15 et la manette de jeu vaut 4. Ce qui nous donne finalement : 4 x 11 – 15 = 29. Vous avez eu la même démarche ? Grand bravo à vous.