Stimulez vos neurones en relevant le défi d’allumettes du jour. Saurez-vous résoudre cette énigme astucieuse ?

Défi logique : réarrangez 2 allumettes et trouvez la solution en 15 secondes

Le défi est simple : déplacez seulement deux allumettes pour transformer une expression mathématique incorrecte 52 – 10 = 56 en une équation correcte. Observez attentivement chaque chiffre et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les modifier en faisant bouger deux correspondances.

N’ayez pas peur de sortir des sentiers battus et de mobiliser la pensée latérale. La solution est à portée de main, il suffit de la trouver ! Néanmoins, vous êtes contraint de tout résoudre dans le délai imparti.

Quelques astuces pratiques pour réussir ce casse-tête.

Voici quelques indices pour vous aiguiller : Concentrez-vous sur un chiffre en particulier et réfléchissez à la manière dont vous pouvez le transformer en un autre chiffre en utilisant deux allumettes. Pensez à la valeur de chaque allumette et à la façon dont vous pouvez les combiner pour obtenir le résultat souhaité.

N’oubliez pas que la solution est simple et ne nécessite pas de manipulations complexes. Faites juste preuve de créativité, de rapidité et d’analyse… Et le tour est joué ! Si vous êtes bloqué, ne vous découragez pas ! Oubliez les 15 secondes et donnez-vous tous les moyens pour y parvenir. Ce puzzle d’allumettes teste également vos compétences en résolution de problèmes.

Au fil de vos efforts, vous remarquerez que vos capacités cognitives se développeront peu à peu jusqu’à devenir performants dans la résolution de ces challenges.

Félicitations à tous ceux qui ont relevé le puzzle d’allumettes

Bravo à tous ceux qui ont trouvé la solution dans le laps de temps imparti. L’équivalent du jour 52-10=56 comprend 32 correspondances. Découvrez quel mouvement opérer pour arriver à la bonne solution. Comme précisé plus haut, il y a deux étapes à suivre pour rendre valide l’équation du départ.

Et si vous découvrez maintenant la réponse en image à notre test ?

Prêt pour la réponse ? CafeBagdad vous la propose en image juste après afin que vous puissiez la vérifier avec la vôtre. Alors ? L’équation devrait être 52 – 16 = 36.

Notez qu’il est possible que vous trouviez une autre équation. Tant qu’elle soit mathématiquement correcte et que vous ayez déplacé uniquement 2 bâtons d’allumettes, le défi est relevé. N’hésitez pas à partager vos commentaires et vos solutions dans le fil ci-dessous.

Si ce challenge vous a plu, la rédaction vous invite à partager cette énigme avec vos amis et votre famille et défiez-les de trouver la réponse !