Êtes-vous prêt à mettre vos méninges au travail avec ce casse-tête difficile ! Vous avez 15 secondes pour montrer votre sens de la logique ! Partant(e) ? C’est parti !

Défi logique : êtes-vous prêt à relever ce challenge en moins de 15 secondes ?

Cette énigme nécessite un esprit vif, de la créativité et un raisonnement logique. Rien de tel pour tester vos capacités intellectuelles et mettre à l’épreuve vos neurones !

Ce défi du jour aide non seulement à stimuler le cerveau, mais aussi, à développer des compétences logico-mathématiques.

Cette énigme vous donne l’occasion d’évaluer vos capacités de résolution de problèmes sous pression. En serez-vous à la hauteur ? Découvrez-le en résolvant ce défi dans le laps de temps imposé par le concepteur.

Ce jeu demande aussi un sens du détail et des compétences en observation. Pour trouver la réponse attendue, il faut une analyse soigneuse de l’illustration accompagnant cet article.

Tentez de comprendre la séquence de chiffres. Votre mission consiste à déterminer le fil logique qui unit les nombres de ce puzzle logique. La résolution de cette énigme nécessite de la concentration.

Qu’est-ce que la pensée latérale ?

Dans ce genre d’exercice mental, vous devez sortir hors des sentiers battus. Cela repose sur la pensée latérale.

Ce mode de pensée « favorise l’innovation, en considérant que l’imagination d’une solution impossible ou irréaliste peut servir d’étape à la découverte d’une solution possible », explique le site marketing-professionnel.fr.

Chaque ligne nécessite deux opérations pour atteindre le résultat. Cette indice devrait vous aider à vous rapprocher de la réponse. Allez-vous y parvenir ? La balle est dans votre camp !

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps commence maintenant. Prenez votre téléphone et mettez le chronomètre en marche. Vous avez 15 secondes devant vous.

Lancez le compte à rebours.

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Est-ce bon pour vous ? Avez-vous relevé le challenge haut la main ? Voyons-le ensemble.

Et la solution est…

Prenons la première rangée, avec 4=5. Prenons le chiffre 4. On le multiplie par lui-même (4²), ce qui donne 16. Ensuite, on prend la différence entre le chiffre des unités (6) et le chiffre des dizaines (1) de ce résultat. On obtient ainsi 5.

Pour chaque nombre de 4 à 7, on applique la règle suivante : calculez chaque fois le carré du nombre, puis soustraire le chiffre des unités du résultat au chiffre des dizaines.

Le résultat de cette soustraction est la valeur associée à ce nombre dans la suite. Appliquons cette logique au chiffre 7 : 7²=49 puis 9-4=5. C’est la solution finale attendue.

Vous l’avez fait ? Oui ? Chapeau ! Peu d’entre les participants sont réellement parvenus à trouver la réponse dans le délai imparti. Encore toutes nos félicitations.