Seuls ceux aux esprits analytiques pourront trouver la réponse à cette énigme logique et mathématiques en moins de 15 secondes ! CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Défi logico-mathématique : Arriverez-vous à trouver la valeur de chaque lettre en 15 secondes chrono ?

Et si vous débutez cette journée en testant vos capacités mathématiques avec cette nouvelle énigme ? Elle ne risque pas d’être du goût de tout le monde et vous comprendrez pourquoi.

Sa résolution nécéssite une réflexion critique et analytique. Dès lors que vous parvenez à comprendre la logique de ce casse-tête, vous pouvez vous en sortir facilement.

Serez-vous assez intelligent pour déchiffrer le problème ? Ce jeu de réflexion vous donnera la réponse.

publicité

Vous avez 15 secondes pour vous y mettre. Redoublez votre concentration. Êtes-vous prêt à essayer de résoudre le problème ? Si oui, bon courage pour la suite.

Ne baissez surtout pas les bras !

Peu importe l’issue que pourrait prendre l’exercice, n’abandonnez surtout pas.

En stimulant vos neurones, vos fonctions cognitives s’amélioreront au fil et à mesure. En plus, votre cerveau aura eu un peu de gymnastique. Et votre santé mentale vous en remerciera.

Et si vous découvrez la solution en images ?

Alors ? Qu’est-ce qui vous attend ici ? Votre travail consiste en premier lieu, à déterminer la valeur de chaque lettre A, B et C à partir des données fournies dans l’image proposée.

En second lieu, vous devrez nous donner la solution finale à la dernière équation A + B + C = ? Avec un peu de bon sens, vous devriez vous en sortir indemne !

Si pour les habitués, ce défi est un jeu d’enfant, la difficulté de la tâche réside dans la contrainte de temps fixée. Serez-vous assez rapide pour la résoudre dans le délai imparti ? 15 secondes, c’est tout de même un peu vite !

Prêt(e) à mettre à l’épreuve votre pensée logique et vos compétences en arithmétique ? Démarrez le chronomètre et trouvez la solution le plus rapidement possible.

Nous pensons à coup sûr que vous avez déjà résolu ce casse-tête logico-mathématique. Mais, juste pour être sûr, vérifions les réponses ensemble. La solution est présentée juste en dessous :

A – A – A = 20

B – B – B = 15

C – C – C = 25

En partant de ce système d’équations donné, il ne peut y avoir de solution unique pour les valeurs de A, B et C. En d’autres termes, il existe soit une infinité de solutions, soit aucune solution.

A – A – A = 20 se simplifie en -3A = 20, d’où A = -20/3

B – B – B = 15 se simplifie en -3B = 15, d’où B = -15/3

C – C – C = 25 se simplifie en -3C = 25, d’où C = -25/3.

En utilisant les valeurs trouvées pour chaque lettre, on peut calculer la somme:

Prenons la solution A = -7, B = -5, C = -8.33.

Alors, peut-on vous féliciter ou pas ?

A + B + C = -7 – 5 – 8.33 = -20.33.

A + B + C = (-20/3) + (-15/3) + (-25/3) = -60/3 = -20. Alors ? Avez-vous trouvé ? Si oui, félicitations à vous.