Serez-vous à la hauteur du défi express en moins de 12 secondes chrono ? N’attendez pas pour prouver vos compétences cognitives avec ce test du jour ! La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de cet article.

Défi express : pouvez-vous réussir cette expression mathématique du premier coup en seulement 12 secondes ?

Cette expression arithmétique vous permettra à la fois de tester vos compétences en mathématiques ainsi que vos capacités de résolution de problèmes. Cet exercice mental teste également votre vitesse de rapidité de réflexion et de traitement d’informations.

Voici l‘expression mathématique à résoudre : (6⋅3−18÷(9−3))−7.

Pensez-vous avoir la carrure nécessaire pour trouver la solution attendue à ce défi mathématique ? Si vous estimez que oui, à vous de jouer ! Vous avez 12 secondes devant vous. Découvrez si vous faites partie de ceux qui parviendront à la résoudre du premier coup.

Armez-vous à 100% de votre concentration avant de vous mettre à vous attaquer à ce défi express de 12 secondes. Il est important de s’éloigner de toute source de distraction afin de s’assurer de rester dans le laps de temps imposé.

Tic Tac… Tic Tac…

Votre temps commence maintenant.

Lancement du compte à rebours.

12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Quelle règle mathématique faut-il appliquer ?

Alors ? Avez-vous réussi à relever le challenge à temps ? Voyons-le ensemble. La résolution de ce défi express de 12 secondes chrono nécessite de bien connaître les concepts de base en mathématiques, à savoir la règle PEMDAS.

Cet acronyme représente l’ordre des opérations à effectuer dans un calcul mathématique pour obtenir un résultat correct.

La règle de priorité des opérations veut que l’on effectue d’abord les calculs entre parenthèses. Puis, on calcule les exposants (puissances et carrés).

Ensuite, poursuivre avec les multiplications et les divisions, de gauche à droite. Enfin, on effectue les additions et les soustractions, de gauche à droite.

Et si vous découvrez maintenant la solution finale au défi express du jour à résoudre en 12 secondes ?

Résolution de l’expression (6⋅3−18÷(9−3))−7 :

En appliquant la règle mathématique, on effectue les opérations dans l’ordre suivant : On commence par résoudre l’opération entre parenthèses : 9 − 3 = 6. L’expression arithmétique devient : (6⋅3−18÷6)−7.

Multiplication et Division : 6 ⋅ 3 = 18 ET 18 ÷ 6 = 3, ce qui nous donne alors : (18−3)−7.

18 − 3 = 15. Cela donne cette soustraction finale : 15 − 7 = 8.

Le résultat final à cette expression mathématique est égal à 8. Votre réponse est-elle similaire à la solution donnée ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez toutes nos félicitations. En revanche, si ce n’est pas le cas… Pas de soucis, pensez toutefois à vous entraîner un peu plus pour travailler votre performance.