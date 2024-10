8 secondes chrono pour trouver la réponse à ce défi mathématique ! Parviendrez-vous à battre le record de temps ? Seuls les plus forts pourront y prétendre ! En faites-vous partie ? Ce jeu vous le dira.

Défi express : êtes-vous prêt à tester votre vitesse mentale ? Vous n’avez que 8 secondes pour résoudre cette expression mathématique dans votre tête

Pour stimuler vos neurones, CafeBagdad vous a déniché cette nouvelle expression express qui va non seulement tester vos compétences en mathématiques, mais aussi votre raisonnement analytique !

Voici l’expression arithmétique à résoudre :(30÷5)+18−2+7. Simple ? Oui ? Qu’attendez-vous pour vous y mettre ? Lancez le compte à rebours et allez-y !

Le temps presse…

Votre temps commence maintenant.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Passons à la réponse pour voir si vous avez réussi ou non. Le délai imparti vous a-t-il suffi ? Si oui, bravo pour votre rapidité de réflexion.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Davantage d’exercices de votre part devrait contribuer à développer vos capacités cognitives ainsi que vos performances intellectuelles.

Qu’est-ce que cette règle à suivre ?

La résolution de ce défi mathématique repose sur la fameuse règle que tout le monde désigne par l’acronyme PEMDAS ou BOMDAS.

Cela consiste à appliquer l‘ordre des opérations : parenthèses, exposants, multiplication et division de gauche à droite, et addition et soustraction de gauche à droite.

Voici la solution…

Pour commencer, pensez à décomposer le problème en plusieurs étapes. Faites le calcul dans votre tête. Simplifiez ce qui est à l’intérieur des parenthèses : 30 ÷ 5 = 6.

L’expression mathématique devient alors : 6 + 18 – 2 + 7. Comme il n’y a ni exposants, ni multiplications, ni divisions dans ce défi du jour, on passe directement aux additions et aux soustractions, de gauche à droite : 6 + 18 = 24

ET 24 – 2 = 22 ET 22 + 7 = 29.

La réponse finale est donc égale à 29. Avez-vous trouvé un résultat similaire à celui-ci ? Si oui, grand bravo à vous. Vous méritez une salve d’applaudissements.

Ne vous découragez pas non plus si vous n’avez pas réussi le challenge. Au contraire, entraînez-vous davantage pour gagner en performances.

« Le cerveau est plastique et se reconfigure au fil du temps pour répondre du mieux qu’il le peut aux sollicitations de son environnement », expliquent auprès du site cerveauetpsycho.fr, Zacharopoulos et son équipe qui a mené une étude sur la question.

Le saviez-vous ? Les maths comportent « des bénéfices cruciaux pour le développement du cerveau. »

« L’apprentissage des mathématiques développe des réseaux de neurones qui seront utiles à chaque fois qu’il s’agira de construire un chemin mental vers une solution en tenant compte de contraintes fortes« , peut-on y lire.