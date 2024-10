Encore une nouvelle énigme qui va donner un mal de crâne aux adeptes de défi ! Vous n’avez que 9 secondes chrono pour trouver la réponse !

Défi éclair : pouvez-vous résoudre ce test QI en moins de 9 secondes seulement ? Seuls les esprits brillants battront le record

Ce défi du jour est simple en apparence, mais il n’a pas empêché 75% des internautes à ne pas le réussir dans le laps de temps imparti ! Les 9 secondes n’ont pas suffi à bien des participants.

Comme vous pouvez le voir sur l’illustration accompagnant cet article, votre mission consiste ici à résoudre correctement l’expression mathématique en moins de 9 secondes.

Ce jeu est l’occasion de revoir vos compétences en mathématiques, mais aussi de mettre à l’épreuve votre esprit analytique. Cette énigme met également en exergue votre capacité de résolution de problèmes mathématiques.

Voici l’expression mathématique à résoudre : 4 x (7 – 5) + (18 / 3 x 2).

Tic Tac… Tic Tac…

Alors ? Partant(e) pour vous tester ? Si votre réponse est oui, c’est parti ! Prenez votre Smartphone et lancez le compte à rebours ! Votre temps commence maintenant.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : c’est bon pour vous ? Pensez-vous avoir relevé le challenge avec brio ? Oui ? Non ? Pour que vous puissiez en avoir le cœur net, voyons ensemble comment résoudre ce test mathématique étape par étape.

Cette règle de base à appliquer…

Pour trouver la bonne réponse, il importe de s’en tenir à la règle d’or : celle qui est rappelée par l’acronyme PEMDAS. Pour d’autres, il s’agit de l’ordre de priorité des opérations.

Voyons maintenant si vous êtes parvenu à vous souvenir de cet ordre correct des opérations. On y va !

Pourquoi PEMDAS ? P comme Parenthèses, E comme Exposants, MD comme Multiplications et Divisions [de gauche à droite] et enfin, AS comme Additions et Soustractions [de gauche à droite]).

Et la solution est…

Reprenons notre expression mathématique du départ : 4 x (7 – 5) + (18 / 3 x 2).

La priorité est tout d’abord donnée aux opérations à l’intérieur des parenthèses : 7 – 5 = 2.

Passons maintenant aux multiplications et divisions de gauche à droite : 18 / 3 = 6 ET 6 x 2 = 12. Remplaçons les valeurs calculées dans l’expression initiale : 4 x 2 + 12.

Effectuer la multiplication restante. Et comme nous n’avons plus ici de division, enchaînons avec les additions et soustractions de gauche à droite : 4 x 2 = 8 ET 8 + 12 = 20.

Par conséquent, le résultat final de l’expression mathématique 4 x (7 – 5) + (18 / 3 x 2) est égal à 20. Félicitations à tous ceux qui ont relevé le challenge avec brio ! Vous avez une très bonne compréhension des opérations mathématiques !

En revanche, si vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez pas. Exercez-vous davantage pour développer un esprit critique et améliorer vos compétences en mathématiques.