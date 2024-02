Partant pour résoudre ce puzzle de réflexion ? Si oui, transformez 8+2=7 en retirant 2 allumettes, un défi pour stimuler votre QI ! L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous fait le point sur les prochaines lignes de ce nouvel article.

Êtes-vous un génie en mathématiques ?

97,3% des internautes ont échoué à cette énigme d’allumettes ! Et vous ? Oserez-vous mettre à l’épreuve vos capacités cognitives ? Ce défi stimule non seulement vos compétences mathématiques mais tout aussi bien votre pensée logique.

Ce puzzle améliore également votre perception spatiale en étant amené à manipuler et à réarranger les allumettes. Cette capacité à visualiser mentalement des objets et des configurations spatiales aide à résoudre des problèmes complexes.

Cette notion est fondamentale dans la création artistique et la conception, car elle permet de comprendre la disposition des formes, des couleurs et des textures dans l’espace.

Défi du QI : corrigez l’équation 8+2=7 en retirant 2 allumettes, saurez-vous trouver la solution ?

L’équation proposée est fausse. Le challenge consiste à corriger l’équation ci-après 8+2=7. Pour y parvenir, vous devez retirer uniquement deux allumettes. Trouverez-vous le mouvement ?

Pour résoudre cette énigme à allumettes, vous avez 30 secondes. Armez-vous d’une bonne dose de concentration avant de vous y mettre pour ne pas laisser échapper aucun détail.

Si vous ne trouvez pas la réponse exacte, la solution est donnée en fin d’article.

Ce défi est soigneusement conçu pour développer la pensée critique, et pousser les participants à stimuler leur pensée analytique.

Êtes-vous maintenant partant pour relever le défi ? Gardez à l’esprit que vous devez faire preuve d’une attention méticuleuse aux détails. Sans plus attendre… A vos marques, prêt, partez ! Le chronomètre est lancé !

Prêt pour découvrir la réponse ?

C’est bon ? Vous avez fini dans le laps de temps défini ? Si oui, la rédaction vous invite à vérifier votre réponse. La solution est 9-2 = 7. Prenez une allumette du chiffre 8 et retirez-en une autre du signe plus. Et hop ! Vous avez la bonne équation. Pour faciliter votre compréhension, voici la réponse en image.

Pourquoi faut-il « stimuler son cerveau » ?

Félicitations à tous ceux ou celles qui ont réussi le défi. Pour le Dr Bernard Croisile, neurologue et chef du service de neuropsychologie aux hospices civils de Lyon, il est essentiel de « se préoccuper de sa mémoire dès le jour de sa naissance et toute sa vie. Il faut stimuler son cerveau ! À long terme, c’est un facteur protecteur du déclin cognitif. À un certain âge on peut avoir l’impression que sa mémoire flanche, mais en réalité il s’agit plutôt d’une baisse des facultés de concentration ».