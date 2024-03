Mettez vos yeux à l’épreuve si vous avez une bonne vision et trouvez en l’espace de 10 secondes seulement le nombre 3427 dissimulé dans l’amas de 3421. Parviendrez-vous à trouver la solution à ce test dans le délai imparti ?

Ces jeux d’observation demandent à être résolus le plus rapidement possible. Leur résolution fait appel à la pensée latérale, c’est-à-dire qu’elle nécessite de passer par une approche qui explore différentes perspectives du problème. Vous devez pouvoir scruter l’image sous divers angles.

Ce test visuel évaluera deux notions importantes. D’une part, votre capacité à vous concentrer et d’autre part, vos capacités d’analyse. Si vous pensez être un as de l’observation, c’est le moment où jamais de vous le prouver.

Prêt(e) à prouver vos compétences en résolution de problèmes ? Lancez votre chronomètre et c’est parti ! Ce n’est pas aussi aisé que vous ne le pensez. Observez attentivement l’image.

Défi d’observation : Si vous avez des yeux perçants, repérez le nombre 3427 caché parmi 3421 en 10 secondes

Comme beaucoup, vous avez l’impression d’être devant un amas de nombre qui ne diffère en rien. Et pourtant, un intrus s’y dissimule. Il est temps de voir si vous avez des yeux de lynx ou pas. Trouverez-vous le nombre 3427 en moins de 10 secondes ? La concentration est de mise. Pour maximiser vos chances de réussite, éloignez-vous un instant de tout élément pouvant vous distraire.

Alors, avez-vous pu identifier le nombre 3427 ? Si vous l’avez trouvé dans les 10 secondes, bravo à vous. Vous avez vraiment une bonne capacité d’observation.

Ce test a peut-être été difficile pour certains d’entre vous. Pas de panique, vous pouvez toujours continuer à chercher (même si le temps est dépassé).

Mais si après beaucoup d’efforts, la réponse ne vient toujours pas… Vous pouvez arrêter et découvrir la réponse à la fin de cet article.

Pour réussir ce genre de défi, il faut être bien entraîné. Ces compétences s’acquièrent au fil des exercices.

« Le cerveau s’il n’est pas stimulé il perd complètement »

Selon les spécialistes, notre cerveau se plaît à être stimulé régulièrement. Le docteur Frédéric Saldmann préconise d’ailleurs de le faire en toutes circonstances.

« On peut fabriquer de nouvelles aires cérébrales indéfiniment », clame-t-il. En effet, comme tous les muscles, le cerveau s’entretient et se développe. Et ça, il faut bien s’en souvenir.

Le saviez-vous ? « En trois semaines de vacances on perd 20 points de quotient intellectuel si on ne fait rien du tout », explique-t-il sur les ondes de RTL.

Comme le disait Albert Einstein, « la vie c’est comme la bicyclette, on arrête de pédaler, on tombe ».

« Selon une étude, plus la retraite est prise tôt plus le risque d’Alzheimer augmente« , rappelle le docteur Frédéric Saldmann.

Et si vous découvrez la réponse en image ?

Et comme promis, voici la solution en image de notre défi visuel :