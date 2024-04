Testez votre logique avec ce jeu de réflexion : créer 7 carrés avec seulement 2 allumettes ! Saurez-vous le résoudre ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi : déplacez 2 allumettes pour créer 7 carrés, y arriverez-vous ?

Pouvez-vous former 7 carrés en déplaçant seulement 2 correspondances ? Ce défi met à l’épreuve votre capacité à visualiser et à manipuler des formes géométriques. Il vous faudra explorer différentes options, observer attentivement les formes et les positions des allumettes pour trouver la solution.

Ce casse-tête d’allumettes présente de nombreux avantages. Il stimule la logique et la pensée critique. Il développe la patience et la persévérance

et favorise également la concentration et la résolution de problèmes.

Ce puzzle consiste à réorganiser des allumettes disposées sous forme de figures ou d’équations. En faisant bouger seulement deux allumettes, arriverez-vous à former sept carrés ?

Prenez tout votre temps pour observer attentivement l’image avant d’essayer de le résoudre. Vous n’aurez ici aucun délai de temps à respecter.

Un casse-tête de niveau difficile.

Ce test d’allumettes posté sur le réseau social TikTok a donné un mal de crâne à bien d’internautes. L’image montre 20 allumettes qui créent cinq carrés. Votre mission consiste à en déplacer deux d’entre eux afin de créer sept cases. Ce défi compte parmi l’un des casse-têtes les plus difficiles que nous ayons trouvés. Serez-vous à la hauteur de ce défi ?

Avez-vous résolu correctement l’énigme d’allumettes ?

Alors ? C’est bon pour vous ? Si oui passons à la réponse.

Si vous réussissez à résoudre ce défi délicat, grand bravo à vous ! C’est un excellent travail de votre part. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas la solution immédiatement. Réessayez encore. Parfois, une petite pause s’impose avant de revenir à nouveau sur l’illustration mais cette fois, avec un regard neuf.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image pour vérifier la vôtre ?

L’image ci-dessous présente la réponse. Maintenant que vous avez la solution, vous pouvez vérifier si vous l’avez bien résolu.

Alors ? Ça a été pour vous ? Si oui, génial. N’hésitez pas à partager ce défi avec vos amis, votre famille ou vos collègues. C’est l’occasion de tester vos capacités logiques et de passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Et n’oubliez pas, vous pouvez continuer à vous tester avec d’autres challenges, disponible depuis notre site web : des jeux de différence, des tests QI, des résolutions de problèmes mathématiques, des puzzles d’allumettes et bien d’autres.