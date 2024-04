© Défi de l’allumette : corrigez cette expression délicate en un seul mouvement !

Partant(e) pour un nouveau défi d’allumettes ? Si vous parvenez à résoudre cette équation mathématique 34 + 89 = 400, alors vous êtes fort (e) ? Si vous êtes prêt(e), c’est parti ! La rédaction vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi de l’allumette : corrigez cette expression 34 + 89 = 400 délicate en un seul mouvement !

Le saviez-vous ? Cette énigme d’allumettes affole la toile. Et pour cause : 99% des gens ont échoué au test. Et vous ? Êtes-vous prêt à relever le défi et faire partie du cercle restreint des génies qui ont réussi à la résoudre en un rien de temps ? Testez votre intelligence et votre logique dès maintenant !

Comme vous pouvez le constater, l’énoncé 34 + 89 = 400 est erroné. Votre mission : déplacez une seule allumette pour transformer l’équation erronée en une expression mathématique correcte. Le temps imparti est de 15 secondes.

Pour réussir le challenge, il faut être un as du détail !

Faites preuve d’observation. La solution est simple, mais il faut savoir où regarder. Allez-vous trouver le bon mouvement à effectuer ? Il va falloir être créatif. Il n’y a qu’une seule solution possible, mais plusieurs façons d’y arriver. Si vous acceptez, votre temps commence maintenant.

Seuls ceux qui ont des bonnes capacités analytiques parviendront à faire la différence en un temps record. Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas la solution immédiatement.

Seul 1% a trouvé la réponse correcte en 15 secondes chrono !

Ce défi d’allumettes est difficile, mais il est possible de le réussir avec un peu de réflexion. Pour mettre toutes les chances de votre côté, armez-vous d’une bonne dose bien remplie de concentration.

Tic Tac… Le temps est écoulé ! Alors, avez-vous trouvé la solution ? Si oui, bravo ! Vous faites partie des 1% de génies qui ont réussi le casse-tête d’allumettes. Si non, ne vous inquiétez pas. La solution est dévoilée ci-dessous.

Ce défi met à l’épreuve votre pensée logique. Passons maintenant à la solution en image. Elle est à découvrir juste ici :

Voici l’allumette qu’il fallait réarranger en un seul mouvement !

Alors ? C’est bon pour vous ? Encore une fois : toutes nos félicitations. Si ce n’est pas le cas, pas de panique. Saviez-vous qu’il est possible d’améliorer vos capacités cognitives en vous exerçant régulièrement avec ces exercices d’entraînement cérébral ? Pour vous entraînez, nous avons toutes sortes de challenges de tous les niveaux.

Voici quel mouvement effectuer pour aboutir à l’égalité 311 + 89 = 400.

Alors, n’hésitez pas à le partager avec vos amis et votre famille et à les défier de trouver la solution !