Pimentez votre réflexion et entraînez votre cerveau avec cette énigme à allumette devenue virale sur les réseaux sociaux. Pour en savoir davantage sur ce défi, nous vous invitons à poursuivre votre lecture. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Et si vous mettez à l’épreuve vos compétences ? Ce défi nécessite non seulement des connaissances en mathématiques mais aussi, beaucoup de discernement.

Dans ce nouveau challenge du jour, vous devrez corriger ce casse-tête avec un seul mouvement. Pour y parvenir, il vous faudra aussi une bonne dose de concentration. Si dans la plupart de nos défis, il faut résoudre le problème en un laps de temps défini… Celui-ci fait exception. Vous pouvez prendre tout votre temps.

En passant, il faut également savoir que vous devez mobiliser votre capacité visuelle afin de détecter la bonne allumette qui rendra cette équation correcte.

Défi cérébral : trouvez la solution avec une seule allumette

Si vous ne trouvez pas la réponse à cette énigme à allumettes, ne vous inquiétez pas, notre équipe rédactionnelle vous donne la solution à la fin de l’article. Si vous êtes prêt à commencer, regardez attentivement l’image et retrouvez la bonne équation en 1 seul mouvement : 10 + 10 = 8.

Alors, c’est bon ? Vous pensez avoir trouvé la réponse exacte ? Examinons ensemble la solution à cette équation à allumettes et voyons si vous avez raison ! Pour une meilleure compréhension, notre équipe vous propose la solution en images.

E si vous découvrez enfin la solution à ce casse-tête mathématique ?

Nous vous montrons ci-après quel mouvement vous auriez dû faire pour corriger l’équation.

Le cerveau, un organe incroyable qui ne « cesse jamais de se développer », peu importe votre âge.

En entraînant régulièrement votre cerveau à penser logiquement, vous favorisez ainsi une pensée critique nécessaire pour la prise de décisions judicieuses mais aussi pour la résolution des problèmes complexes.

Si l’apprentissage est plus simple à un jeune âge, le cerveau ne s’arrête jamais de se développer, grâce notamment à sa plasticité. Contrairement aux idées reçues, « notre matière grise ne devient pas une masse complètement rigide avec l’âge. Au contraire ! », explique le neurologue et professeur agrégé en neurologie de l’Université de Sherbrooke Christian Bocti.

« Certaines parties se figent dès l’enfance, comme le cortex moteur et visuel. Les régions les plus plastiques sont reliées aux fonctions de la mémoire et de l’apprentissage, qui créent de nouveaux liens entre les neurones. »