Corrigez l’équation d’allumette 6+4 = 3 en déplaçant uniquement une correspondance. Y arriverez-vous ? Stimulez votre logique et mettez toutes vos compétences à l’épreuve, notamment votre esprit d’analyse et vos connaissances en mathématiques. Vous n’avez droit à effectuer qu’un seul mouvement. Il vous faudra une bonne concentration pour y parvenir. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Défi cérébral : déplacez une allumette et résolvez l’équation impossible 6 + 4 = 3

Histoire d’augmenter la difficulté de ce défi, vous n’aurez que 12 secondes pour relever le challenge. Ce test mettra également en exergue votre capacité visuelle, car vous devez détecter la bonne allumette qui vous permettra de transformer l’addition en une équation valide.

Si vous ne trouvez pas la solution à ce défi, sachez que la rédaction vous la propose comme toujours en fin d’article. Ne baissez pas les bras aussi vite… Donnez-vous tous les moyens. Regardez attentivement l’image et rendez vraie en 15 secondes seulement l’équation 6+4 = 3 en 1 seul mouvement. Ca y est ? Vous avez fini ? Si oui, passons à la réponse pour vérifier si vous avez réussi.

Et si vous découvrez la solution en images ? On vous montre les étapes à suivre.

Si vous n’avez pas trouvé la solution dans le délai imparti, vous pouvez continuer d’essayer à résoudre l’équation jusqu’à ce que vous réussissiez.

Dans l’image ci-dessous, découvrez quel mouvement vous auriez dû faire pour rectifier l’équation de telle sorte qu’elle devienne comme ceci :

Après ce mouvement, découvrez comment l’équation sera résolue.

Bravo à tous nos lecteurs qui ont réussi le test d’allumettes !

Alors ? Maintenant que vous avez la réponse, l’avez-vous résolue correctement ? Si oui, félicitations à vous. Si en revanche, vous échoué le challenge, n’hésitez pas à résoudre ces puzzles d’allumettes pour améliorer vos compétences en résolution de problèmes.

Des défis de toutes sortes pour améliorer vos compétences cognitives.

Plus vous vous exercez, plus vous développerez des capacités cognitives. Pour un entraînement cérébral, choisissez entre nos panoplies de défis disponibles directement sur notre site web.

Vous pouvez stimuler votre cerveau soit avec des jeux de différence, de recherche de l‘intrus, test QI, test de résolution de problèmes mathématiques, des illusions d’optiques ou encore des tests de personnalité.

N’étant pas tous des génies en mathématiques (et c’est tout à fait normal !), il est bon de donner régulièrement un coup de pouce à votre cerveau et de le mettre au travail. Vous entreteniez ainsi votre mémoire et votre sens de l’observation.