Mettez à l’épreuve votre intelligence avec ce test de QI (quotient intellectuel) utilisé par les experts. On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Découvrez votre QI réel avec ce test utilisé dans les évaluations professionnelles

Avez-vous toujours voulu connaître votre QI réel ? Ce test, utilisé par les psychologues et les recruteurs, vous permettra de déterminer votre intelligence avec précision.

En quelques secondes seulement, vous devez pouvoir résoudre ce test mathématique et de logique conçus pour évaluer vos capacités cognitives. Que vous soyez curieux de vos capacités intellectuelles ou que vous souhaitiez les mettre en avant dans un cadre professionnel, ce challenge répondra à vos attentes.

Alors, n’attendez plus et relevez le défi ! Faites ce test dès maintenant et découvrez votre QI réel. Vous pourriez être surpris du résultat !

CafeBagdad vous a déniché un test souvent utilisé dans les tests de connaissances générales. Cette énigme sportive ne se limite pas uniquement à éprouver vos connaissances numériques. Elle explore en même temps votre capacité d’appliquer des principes logiques et de résolution de problèmes mathématiques.

Qui peut réussir ce casse-tête mathématique sportif ?

Si vous êtes prêt(e), c’est à vous de jouer… Alors ? C’est bon ? Pensez-vous avoir trouvé la réponse à ce casse-tête sportive ? Pour répondre à la troisième équation, vous devez en premier lieu déterminer la valeur du ballon de basket.

Une fois celle-ci identifiée, vous pouvez passer à la variable suivante. Normalement, vous aurez dû trouver 6 pour une unité de ballon de basket (car 6 + 6 + 6 = 18).

Deuxième étape : trouver la valeur correspondante au ballon de football.

1 ballon de basket-ball + 1 ballon de football – 15 = 2 ballons de basket-ball. A partir de là, cherchons la seconde variable.

6 + x – 15 = 2(6)

6 + x – 15 = 12

x = 12 – 6 + 15

x = 6 + 15 = 21.

Ceux qui parviennent à résoudre cette équation font preuve de compétences mathématiques et de pensée critique. Ferez-vous partie des rares personnes qui relèveront ce défi haut la main ?

21 + 21 x 3 = ?

Prêt(e) pour découvrir la solution à cette énigme ?

Pour résoudre cette équation, utilisez d’abord l’ordre des opérations : Parenthèses- Exposants- Multiplication et Division (de gauche à droite) et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Dans ce cas, il faut d’abord effectuer la multiplication, puis l’addition :

21 + (21 x 3) = 21 + 63 = 84.

Alors ? Lequel des 4 réponses avez-vous trouvé ? Les internautes ont notamment trouvé pour 84 et 126 comme solution. Et la vôtre ? Est-ce 63 ? 84 ? 126 ou 252 ?

Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Si ce n’est pas votre cas, entraînez-vous davantage pour vous améliorer.