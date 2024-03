Nouvelle année, nouvelle frange. Découvrez les styles de frange tendance à adopter d’urgence pour un look à la mode en 2024. Notre équipe rédactionnelle vous décrypte tout à travers les lignes qui suivent…

Coupe de cheveux : quelle frange choisir pour sublimer votre look cette année 2024 ?

La frange est incontestablement la tendance coiffure du moment. Tout le monde y craque. Mais faut-il encore faire le bon choix adapté à votre morphologie de visage pour éviter les regrets.

En ce début de mars, si vous souhaitez changer quelque chose dans votre apparence sans tout couper, la frange peut vous offrir le renouveau que vous recherchez. Saviez-vous qu’il existe une frange adaptée à chaque forme de visage et à chaque type de cheveux ? Sans plus attendre, trouvez la frange qui vous convient parfaitement.

1- La frange droite

Difficile de ne pas penser à Taylor Swift. La célèbre chanteuse a fait de la frange sa marque de fabrique, nous rappelle Vogue France. « Sa coiffure signature, avec une large frange droite, la star la porte très souvent lissée pour apparaître en public. Mais sur les photos des paparazzi, on l’aperçoit plutôt avec ses boucles au naturel ».

Comme expliqué par le coiffeur Maximilian Meyer, propriétaire d’un salon à Munich à Vogue France, “C’est surtout aux visages carrés que ce look convient le mieux. Si le front est haut, une frange droite peut raccourcir visuellement le visage. C’est pourquoi les personnes ayant un visage plutôt petit devraient renoncer à cette variante de frange”, avertit l’expert. “Sinon, le visage semble comprimé.”

2- La frange rideau.

La frange rideau est toujours aussi plébiscitée. Pas surprenant quand on sait combien elles flattent toutes les formes de visage, une qualité qui n’échappe à personne. Mais saviez-vous que l’endroit où la frange se termine peut mettre en valeur différentes parties du visage ?

Si la frange atteint le coin de la bouche, à l’instar de l’actrice Priyanka Chopra, ce sont les lèvres qui sont mises en avant. Une frange qui s’étend jusqu’à l’extrémité du nez et « est coiffée au milieu du visage, comme celle d‘Emily Ratajkowski« , accentue quant à elle les pommettes. Et « si elle s’arrête juste au-dessus des yeux », à la manière de Dakota Johnson, c’est pour les faire ressortir.

Selon Meyer, la frange rideau convient idéalement à une chevelure légèrement ondulée et suffisamment dense. Néanmoins, l’expert déconseille cette coupe aux cheveux trop lisses ou trop fins, car ils ne parviendraient pas à obtenir le mouvement désiré.

Son conseil : utiliser une brosse ronde pour placer toute la frange et la sécher en tournant vers le visage. Cette technique permet d’obtenir une légère ondulation qui apporte un charme supplémentaire à la coiffure.

3- La frange effilée

Terminons avec la frange « la plus en vogue de 2024« , la frange effilée.

Le retour en force du revival Y2K dans le monde de la mode n’est plus un secret, et il n’est donc pas étonnant de voir les coiffures iconiques des années 2000 faire leur grand retour.

Les actrices Nina Dobrev et Phoebe Tonkin sont en ce moment en plein dans l’air du temps avec leur frange délicate, tombant librement sur le visage et laissant entrevoir leur front. Cette tendance, c’est le fameux « wispy bangs » ou frange effilée.

Son atout charme c’est sa capacité à pousser en douceur une fois que vous vous en êtes lassée. Petit hic : cette frange a tendance à devenir rapidement grasse.

Pour y remédier, une astuce simple consiste à « vaporiser un peu de shampooing sec sur la frange juste après le lavage et le séchage ». Les wispy bangs adoucissent surtout les visages aux contours marqués et carrés.

“Ce look, conclut Maximilian Meyer, convient à toutes les structures capillaires, même aux cheveux très fins”.