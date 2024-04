Beaucoup se posent la question : faut-il absolument dépenser la totalité de son solde CPF avant la date limite fixée ? L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le Compte Personnel de Formation pour les nuls.

Le Compte Personnel de Formation constitue un financement de formation continue mise en place par le gouvernement.

Il permet à toutes les personnes actives exerçant une activité professionnelle sur le territoire français, qu’elles soient salariées, non salariées ou en reconversion, de cotiser afin de se former et acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur carrière.

Compte personnel de formation : ne doit-on pas tout dépenser sur son CPF avant cette échéance ?

Vos crédits CPF peuvent-ils être perdus au-delà d’un certain délai ? Pas d’inquiétude. « Vos euros cumulés ne possèdent pas de durée de validité », Précise le site clic-campus.fr.

Contrairement à certains dispositifs de formation, les crédits acquis sur votre Compte Personnel de Formation vous accompagnent tout au long de votre parcours professionnel.

Changement de fonction, d’entreprise, ou même période de chômage ? Peu importe votre situation, vos droits CPF restent disponibles pour vous permettre de financer les formations dont vous avez besoin pour rebondir, évoluer ou vous reconvertir.

Quid des employés du privé ? Et ceux du public ?

Que vous passiez du privé au public, du public au privé ou que vous vous retrouviez chez Pôle Emploi, pas de souci : vos droits à la formation restent intacts tant que vous ne les avez pas utilisés et ce, jusqu’à votre départ à la retraite.

Vos crédits CPF n’expireront donc que lorsque vous quitterez définitivement le monde professionnel.

Gardez à l’esprit que vos droits CPF vous appartiennent et ne sont en aucun cas transférables.

Votre Compte Personnel de Formation est alimenté automatiquement chaque année, et ce sans que vous n’entrepreniez aucune démarche. Sur votre compte CPF, vous cumulez chaque année 500 € destinés à financer vos formations. Ce montant est même majoré à « 800 € pour les personnes peu ou pas diplômées ».

Au total, votre compte CPF peut contenir jusqu’à 5 000 €. Pour les personnes peu ou pas diplômées, ce plafond est rehaussé à 8 000 €.

Le CPF est alimenté systématiquement au début de l’année qui suit l’année travaillée. Rassurez-vous, « vos droits restent acquis même en cas de changement d’employeur ou de perte d’emploi ».

Les heures dédiées à la formation CPF pendant les heures de travail sont considérées comme du temps de travail effectif. Dans ce cas, l’employeur est tenu de maintenir la rémunération du salarié durant ces heures de formation, sous réserve de son accord préalable.

Mais lorsqu’un salarié choisit de se former en dehors de ses heures de travail, cette formation ne donne pas lieu à rémunération.