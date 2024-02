Saviez-vous que cette pièce de monnaie de 2 euros peut vous rapporter jusqu’à 13000 euros ? Voici son descriptif.

Une pièce de 2 euros à posséder absolument pour tout collectionneur.

Lorsqu’on aborde le sujet de la pièce de 2€ parmi la plus précieuse aux yeux des collectionneurs, celle qui vient immédiatement à l’esprit est sans aucun doute celle affichant le portrait de l’ancienne souveraine de Monaco, la princesse Grace Kelly.

« La 2 € Grace Kelly est aujourd’hui pour le collectionneur, la pièce à posséder absolument; c’est même un véritable trésor pour les numismates », Peut-on lire sur le site spécialisé Le Comptoir de l’Euro.

Qui ne voudrait d’ailleurs pas avoir cette pièce très recherchée ? A moins d’être un collectionneur, vous aimerez certainement bien pouvoir troquer votre petite pièce de 2 euros avec quelque 2500 ou 3000 euros.

De 120 euros à son émission jusqu’à 3000 euros.

Cette édition spéciale, mise en circulation en 2007, n’a été tirée qu’à 20 000 exemplaires, la plaçant parmi les plus rares jamais éditées à ce jour.

« Son thème très emblématique, celui de la Princesse Grace, femme très appréciée de tous les Monégasques, mais également par beaucoup d’Américains, qui se sont empressés à se procurer la pièce, pour compléter leur collection privée« , souligne encore Le Comptoir de l’Euro.

Cette pièce de 2 euros rare peut valoir 13000 euros, son secret

Mais détrompez-vous, la pièce de 2 euros dont il est question vaut encore plus cher. Vous avez bien lu : 13000 euros. Mais quelle est donc cette pièce rare qui atteint une telle valeur ?

Cette pièce en question a été frappée il y a quelques années seulement. Si elle a autant de valeur, c’est notamment en raison de son histoire quelque peu particulière.

Elle a en effet été émise en marge de la pandémie de Covid-19, en hommage au personnel soignant. Les professionnels de santé ont été nombreux à travailler sans relâche, au péril de leur propre vie afin de sauver celles des autres.

Pour remercier le personnel médical, l‘Italie ( 1er pays occidental à être touché par la vague de Covid en 2020) frappe une pièce commémorative de 2 euros qui leur est dédiée. Elle a compté 85.000 décès liés au coronavirus, avec à son actif, une centaine de médecins décédés.

Son descriptif.

Au centre, on peut voir un homme et une femme en tenue médicale avec des masques sur le visage, un stéthoscope en bandoulière et dossier médical en main, symbolisant les médecins et infirmières en première ligne contre le COVID-19. Au-dessus, l’artiste de la pièce, Claudia Momoni, a ajouté le mot « GRAZIE » (merci) encadré d’un cœur à droite, et d’une croix médicale à gauche.

Cette pièce peut se négocier jusqu’à 13000 euros. Cela dépend effectivement de la demande du marché.

La Belgique en a fait de même « en reconnaissance de l’engagement exceptionnel du secteur des soins de la santé durant la pandémie de Covid-19 ». La pièce affiche dans les trois langues nationales les mots « Danke – merci – dank u » et plusieurs pictogrammes associés aux soins (un stéthoscope, un cœur, une seringue, un fauteuil roulant, une croix et un mélange chimique) ».

La monnaie est pour cette fois, paraphée des initiales de Luc Luycx, le graphiste.