Cette frange est la plus recherchée sur Pinterest avec + 1 645 % de juin 2023 au juin 2024 selon les données de recherche internes dans le monde. Comment l’adopter ? On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les franges actuellement en vogue

Si, vous aussi, vous vous mettez un point d’honneur à rester dans l’air du temps, cette frange est la grande tendance de l’année 2024. Elle fait fureur chez toute la gent féminine.

Êtes-vous incollable en matière de frange ? Si la réponse est oui, vous savez sans aucun doute que la vaporeuse Wispy Fringe, la Butterfly Bang, inspirée de la frange rideau et la très effilée See-through Bang comptent parmi les plus en vogue.

Cette frange qui va à tous les visages est la tendance coiffure incontournable de l’automne 2024

La dernière en date ? La frange sur le côté japonaise ! C’est la tendance de cet automne 2024. En plus d’aller à tout le monde, elle a le pouvoir de vous rajeunir instantanément !

Les requêtes portant sur la « frange sur le côté japonaise » ont grimpé de 1 645 % dans le monde entre juin 2023 et 2024 d’après le rapport Pinterest.

La “japan bangs » de son autre nom consiste à déporter une mèche sur le côté du visage. Ce n’est pas sans rappeler la Side Swept Bang. Néanmoins, elle est moins pleine que cette dernière.

Légère, cette frange sur le côté coréenne se porte effilée. Elle adoucit les traits et est idéale pour celles qui souhaitent un look naturel et décontracté.

Son plus ?

Son atout ? Elle s’adapte à n’importe quel style capillaire. Que vos cheveux soient lisses ou ondulés, courts ou longs, nul doute que la frange star 2024 trouvera sa place. Elle peut se porter aussi bien avec les cheveux lâchés ou attachés.

La mèche sur le côté valorise notamment les petits fronts. Elle évite l’effet de « cloisonnement » souvent associé à la frange droite, qui a tendance parfois à les raccourcir.

Les vedettes de K-pop comme Rosé et Lisa des Blackpink les ont déjà adoptées !

« L’univers nippon intéresse particulièrement les internautes », glisse Vogue.fr, en faisant également allusion à la manucure ornée de petits nœuds qui ont actuellement le vent en poupe.

Entretien de la Japan Bangs

Pensez à la recouper toutes les 2 à 3 semaines pour qu’elle ne devienne pas trop longue. Pour conserver sa forme, elle doit être lissée ou séchée à l’aide d’une brosse plate.

Fixez-la avec un bandeau lorsque vous dormez. Un coup de shampoing sec peut s’avérer indispensable.