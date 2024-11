Testez votre QI : seulement 1 sur 10 ont trouvé la solution à ce casse-tête mathématique dans moins de 7 secondes ! En serez-vous à la hauteur ? Découvrons-le maintenant.

Cette expression mathématique mettra votre QI à l’épreuve, 1 sur 10 seulement l’ont réussi du premier coup

Êtes-vous prêt à défier votre intelligence ? Cette expression mathématique est faite pour vous. Découvrez ici le défi du jour que nous proposons de résoudre :[(85−45)+(32×2)]−[110÷5+(44−24)].

La concentration est primordiale dans ce genre de test. Il faut également un esprit critique et de la logique pour réussir cette énigme mathématique.

Vous devez aussi avoir un bagage mathématique suffisant et des compétences en résolution de problèmes. Partant(e) pour vous y mettre ? Et si vous vous y mettez maintenant ? Prêt pour relever le défi ?

Vous avez 7 secondes chrono devant vous !

Lançons le compte à rebours. Vous avez 7 secondes seulement pour vous y mettre.

7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Est-ce bon pour vous ? Le temps imparti vous a-t-il suffi pour trouver la bonne réponse à ce casse-tête mathématique ? Voyons-le ensemble.

Le secret consiste ici à résoudre ce test mathématique mentalement en 7 secondes. Pas le temps de prendre un stylo et du papier. Tout devra se faire dans la tête.

Étapes par étapes …

Il faut suivre à la lettre chaque étape de la règle mathématique de base, c’est-à-dire de l’ordre de priorité des opérations. Et attention, il ne faut surtout pas sous-estimer le test. Les parenthèses peuvent facilement conduire à des erreurs.

D’après PEMDAS, la priorité opératoire fait avant tout passer les calculs entre parenthèses, puis les exposants. Ensuite la multiplication et la division et enfin, l’addition et la soustraction.

… Vers la solution finale attendue

Passons directement au résultat final de l’expression arithmétique : [(85−45)+(32×2)]−[110÷5+(44−24)].

Nous avons ici quatre parenthèses. Commençons par la première parenthèse : (85−45) = 40. Passons à la deuxième parenthèse: (32×2) = 64 puis à la troisième parenthèse: (110÷5) = 22 et enfin à la quatrième parenthèse: (44−24) = 20.

L’expression devient ainsi [40+64]−[22+20].

Attaquons-nous aux additions à l’intérieur des crochets : [40+64] = 104

ET [22+20] = 42. Comme vous pouvez voir, l’expression se simplifie davantage : 104 – 42.

Effectuons avec la soustraction finale : 104 – 42 = 62. La solution finale de l’expression [(85−45)+(32×2)]−[110÷5+(44−24)] est donc égale à 62. Votre réponse est-elle similaire à celle-ci ? Si oui, grand bravo à vous.

En revanche, si ce n’est pas le cas… Pas de soucis ! Entraînez-vous davantage avec notre panoplie de défis pour améliorer vos compétences cognitives et gagner en performances.

Le challenge vous a-t-il plu ? Si oui, n’hésitez pas à le partager au maximum autour de vous.