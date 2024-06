Les chiens sont l’un des animaux domestiques les plus prisés dans le monde. Mais dans certains pays, ils sont également les plus abandonnés de tous. La France détient même un triste record à ce sujet. Voici pourquoi.

« Un scandale révoltant »

Pour les responsables de la Société Protectrice des Animaux (SPA), témoins impuissants du nombre croissant d’abandons d’animaux, c’est « un scandale révoltant ».

Ce phénomène récurrent concerne annuellement un peu plus de 100 000 chats et chiens.

Connaissant une hausse spectaculaire durant l’été, près de 60 000 d’entre eux sont « jetés comme des objets de consommation. Trop encombrants », décrivent nos confrères de santevet.com.

L’année 2023 est « très, très particulière » a déploré le directeur général de la SPA, Guillaume Sanchez. « La situation n’a jamais été aussi grave depuis le Covid », a-t-il ajouté.

D’autant plus que, dans la même année, les adoptions ont baissé de 5,2% par rapport à 2022, ce qui surcharge davantage les refuges.

Pourquoi cette hausse des cas d’abandons des animaux ?

Les principales raisons de ce fléau sont généralement liées à des problèmes sociaux devenus de plus en plus courants ces derniers temps, comme la précarité de l’emploi, les difficultés financières, etc., mais aussi un manque de préparation des nouveaux propriétaires, notamment s’ils ont affaire à des chiens aux comportements problématiques.

Ces comportements destructeurs qui poussent les propriétaires à abandonner cette race de chien

Une race de chien bien spécifique figure parmi la plus abandonnée en France. Il s’agit du malinois, réputé « intelligent et avec un fort caractère ».

Le Malinois est habituellement décrit comme étant hyperactif « voire comme un chien fou« et donc, pas facile à dompter. Ils ont « de l’énergie à revendre ! »

« C’est un chien qui aime travailler. Faire du pistage, lui apprendre l’obéissance, aller courir hors du jardin avec lui pour le stimuler(…) Quand vous prenez un Malinois, prenez le Malinois avec l’intention et l’envie de pratiquer des sports canins quels qu’ils soient », Prévient Tony, éducateur et comportementaliste canin d’Esprit Dog.

En absence d’éducation, deux problèmes récurrents sont particulièrement pointés du doigt chez ces chiens de Bergers belges : « la destruction et l’agressivité ».

Le propriétaire du Malinois, abonde Émeline qui possède un chien de cette race, doit être « quelqu’un de sportif ou en tout cas ayant envie de faire des activités avec son chien. »

« Il va décider à la place du maître et peut devenir agressif »

« Malheureusement, toutes les familles détentrices d’un Malinois n’ont pas forcément les capacités à devenir des leaders ; en tout cas des gens inspirants pour le chien. », ajoute-t-elle au site spécialisé.

Bref, le Malinois est « un chien pertinent qui a besoin de travail ».

« Si son maître n’est pas clair et lisible avec lui, il y aura forcément un souci. Le Malinois se tournera vers ce qu’on appelle le libre-arbitre. Il va décider à la place du maître. Et si le chien ou la chienne décide à la place de son propriétaire et manque de cadre, il peut devenir agressif. », conclut l’éducateur et comportementaliste canin.