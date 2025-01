Ces 5 signes astrologiques qui ont tendance à être intuitifs

Les personnes nées sous ces cinq signes astrologiques seraient dotées de l’intuition la plus forte. Les détails dans les prochaines lignes.

publicité

Les signes astrologiques les plus intuitifs du zodiaque

Parmi les 12 signes astrologiques du zodiaque, certains sont souvent qualifiés de paresseux ou radins, tandis que d’autres sont considérés comme plus intuitifs.

L’intuition, parfois appelée « sixième sens », « clairvoyance » ou simplement « bon sens », serait cette « petite voix intérieure » qui permet de percevoir immédiatement un événement à venir, sans avoir besoin d’un raisonnement ou d’une réflexion consciente.

Selon l’astrologie, certaines personnes, nées sous les signes des Poissons, Scorpion, Cancer, Sagittaire et Verseau, seraient particulièrement intuitives.

publicité

L’intuition en question…

Cependant, il ne s’agit pas de rejeter l’intuition en tant que telle, mais de souligner que l’astrologie ne fournit aucune explication rationnelle pour établir un lien de causalité avec les signes astrologiques.

De nombreuses personnes peuvent être particulièrement intuitives sans appartenir à ces signes, et inversement, ce n’est pas parce que l’on est Poisson, Cancer, ou autre, que l’on possède nécessairement cette qualité, si tant est que l’on puisse la qualifier ainsi.

Cela remet une fois de plus en question la validité et la fiabilité de l’astrologie.

« On regarde quand même… On ne sait jamais ».

En termes simples, lorsque vous lisez votre horoscope ou d’autres prédictions sur l’avenir, c’est un peu comme si l’on vous demandait de croire aveuglément en quelqu’un (l’astrologue) que vous ne connaissez même pas.

Et qui peut vraiment savoir quelles sont leurs véritables intentions derrière cette pratique ?

Ce qui semble particulièrement incompréhensible, c’est que bien souvent, ces prédictions astrologiques ne correspondent même pas à la réalité des personnes qu’elles décrivent. Pourtant, cela n’empêche pas la majorité des gens de recommencer.

Les plus fervents adeptes de l’astrologie se laissent convaincre, malgré les évidences : « On n’y croit pas, mais on regarde quand même… On ne sait jamais« .

Un comportement qui, malgré la nuance, relève d’un acte de foi… dans une société où la majorité rejette même l’idée d’un Dieu.

« Pour l’astrologie, le ciel, c’est un ciel symbolique… »

Toutefois, l’astrologie est « est radicalement contestée par la communauté savante« , selon Daniel Kunth et Philippe Zarka dans les colonnes de France inter.

« Pour un astronome« , affirme Daniel Kunth « notre ciel, c’est le ciel réel, le ciel des objets, comme la lune ou le soleil, pour ce qu’ils sont. Pour l’astrologie, le ciel, c’est un ciel symbolique« .

En effet, « quand je regarde un thème astrologique, je n’entends pas évoquer les propriétés des planètes en question« .

Et d’expliquer : « Le fait que Vénus soit une planète torride, soumise à des températures extrêmes, à des pressions inhospitalières, ça ne rentre pas dans leurs codes. Pour eux, c’est toujours le symbole de l’amour.«