Coup de tonnerre pour ce célèbre fabricant de meubles en France placé en redressement judiciaire. Le point sur les conséquences sociales. La rédaction vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ce mythique fabricant de meubles français en redressement judiciaire, des postes supprimés

« Dans le cadre de sa propre demande d’ouverture d’une procédure collective », le concepteur et fabricant de meubles Gautier France a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers, le 1er juillet 2024.

L’entreprise compte 750 personnes en moyenne sur ses trois sites de production à Chantonnay, Saint-Prouant et Le Boupère.

« L’industriel emblématique du bocage vendéen s’est déclarée en cessation de paiement le 17 juin », rappelle L’Usine Nouvelle. Pour rappel, Gautier France dispose de 72 magasins dans l’Hexagone et plus de 120 dans le monde.

« Le groupe a accumulé les difficultés »

«Depuis 2 ans, le groupe a accumulé les difficultés avec notamment une hausse considérable des coûts matières et énergie provoquée par le conflit Russie-Ukraine, et un ralentissement généralisé des ventes de biens de consommation entraîné par la forte baisse du marché de la construction », détaille la société familiale, présidée par David Soulard.

« Le chiffre d’affaires à l’international a également souffert du contexte géopolitique avec des volumes divisés par 2 en 3 ans.», poursuit Gautier France.

La direction des meubles Gautier annonce « la suppression de 50 postes ».

La situation de l’entreprise ne semble toujours pas s’améliorer. Et pour cause, la direction des meubles Gautier, précise ce 17 décembre, devoir prendre « plusieurs décisions d’optimisation comme la réduction d’un certain nombre de références produits, ainsi qu’une réorganisation industrielle et fonctionnelle, le tout entrainant une suppression d’environ 50 postes».

Ces décisions viseraient à « s’adapter au ralentissement économique mondial, et garantir la pérennité de l’entreprise ».

« Cette décision n’impacte pas le réseau de magasins franchisés qui poursuivront leur fonctionnement »

«Le groupe Gautier met tout en œuvre pour accompagner chaque collaborateur concerné par ce processus et salue un dialogue constructif mené avec l’ensemble de nos organisations syndicales représentatives, dont la CFDT qui est majoritaire, et FO, ainsi qu’avec le comité social et économique. Cela s’est concrétisé par la signature d’un accord majoritaire en ce début de mois de décembre», assure le communiqué publié par le fabricant de meubles vendéen.

« Cette décision n’impacte pas le réseau de magasins franchisés sous enseigne Gautier qui poursuivront leur fonctionnement normalement», assure le fabricant de meubles vendéen, capable « de fournir 8000 meubles par jour en vitesse de croisière ».