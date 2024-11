Serez-vous à la hauteur de cette nouvelle énigme du jour ? Si vous estimez que oui, c’est à vous de jouer ! CafeBagdad vous explique tout à travers les prochaines lignes.

publicité

Ce défi mathématique ultra-facile à résoudre en 6 secondes maxi

Êtes-vous un as du calcul mental ? Si oui, ce challenge mathématique est fait pour vous. Testez-vous avec ce défi mathématique hyper simple (à première vue) et prouvez vos compétences cognitives et votre rapidité de réflexion.

Cette expression arithmétique est parfaite pour tester votre logique ainsi que vos compétences en calcul. La voici : ((135−95)×2)+(100÷4)−10. La question est de savoir si vous pouvez le résoudre sans faire d’erreur !

Pensez-vous pouvoir obtenir la bonne réponse dans le délai imparti ? Sachez que le résultat final à cette expression est proposée en fin d’article pour vous permettre de comparer votre réponse avec la solution.

publicité

Attention, le temps presse ! Vous n’avez que quelques secondes devant vous !

Alors ? Partant(e) pour mettre à l’épreuve vos capacités cognitives ? Si oui, lançons le compte à rebours. Votre temps commence maintenant.

Vous avez 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Le temps vous a-t-il suffi ? Avez-vous trouvé la réponse en moins de 6 secondes ? Si oui, voyons maintenant si votre résultat est correct.

Étapes de résolution…

Comme à chaque fois, une règle bien précise est à appliquer dans la résolution de ce genre de problème : celle de l’ordre de priorité des opérations.

Première chose à avoir en tête : l’acronyme PEMDAS. Tout ce qui est entre parenthèses doit être calculé en premier. Si des parenthèses sont imbriquées, on commence par les parenthèses les plus intérieures.

Vient ensuite les calculs avec des exposants. Les multiplications et les divisions sont, quant à eux, effectuées de gauche à droite après les parenthèses et les exposants.

Les additions et les soustractions sont les dernières opérations à effectuer, également de gauche à droite.

Et si nous passons à la solution ?

Prenons l’expression du jour : ((135−95)×2)+(100÷4)−10.

Selon les règles de priorité, les calculs seront effectués dans l’ordre suivant : commençons par calculer ce qui est entre les parenthèses : (135 – 95) = 40 ET (100 ÷ 4) = 25.

Voici ce qui reste de l’expression : (40 × 2) + 25 – 10. Poursuivons avec la multiplication : (40 × 2) = 80. L’expression devient de plus en plus simple : 80 + 25 – 10.

Enchaînons avec les additions et soustractions (de gauche à droite): 80 + 25 = 105 ET 105 – 10 = 95. La solution de l’expression ((135−95)×2)+(100÷4)−10 est donc égale à 95.

Félicitations à vous si vous l’avez trouvé. On vous envoie une salve d’applaudissements. Dans le cas contraire, pensez à vous entraîner davantage avec notre panoplie de défis.