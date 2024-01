Corriger cette opération mathématique en déplaçant uniquement une allumette pour parvenir à la solution. Pensez-vous pouvoir le faire sans problème ? L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous explique tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Ce défi mathématique à 1 allumette pour tester efficacement votre matière grise.

Rien de tel que ce challenge viral pour titiller votre cerveau. Un crayon et un morceau de papier suffisent pour vous aider. Une bonne dose de perspicacité fera le reste.

Ce test QI testera non seulement votre vision, mais également votre intelligence. Envie de mettre à l’épreuve votre matière grise ? Vous êtes à la bonne adresse. Voici l’énigme mathématique à résoudre : 1 + 4 = 5-9.

De toute évidence, ce résultat n’est pas correct. Il y a une erreur. Vous devrez beaucoup réfléchir pour savoir où se situe le problème. Rassurez-vous : il n’y a pas de limite de temps pour trouver la réponse. Rien ne presse…

publicité

Pour corriger cette équation mathématique erronée, il faut beaucoup de logique.

Pour cette énigme, il va falloir sortir de la pensée conventionnelle et développer votre créativité. Et n’oubliez pas : vous n’êtes autorisé à déplacer qu’une seule allumette. Avez-vous vraiment des compétences en résolution de problèmes ? Il faut relever ce défi pour répondre à la question. A vos jeux, prêts? Partez!

C’est bon ? Ne vous sentez surtout pas mal si jamais vous n’avez pas pu corriger l’équation présentée dans l’image. Ce challenge a un niveau de difficulté élevé. Si par contre, vous pensez avoir réussi le défi, n’attendez pas pour défiler vers le bas. Comparez la réponse au vôtre.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image de ce test de QI ?

Seuls les plus perspicaces peuvent parvenir à la résolution de ce casse-tête d’allumettes. Êtes-vous l’un d’entre eux ? Si oui, félicitations à vous. Vous êtes visiblement doté d’une pensée critique.

La pratique régulière de ces défis permet d’améliorer les compétences en résolution de problèmes des participants tout en faisant profiter votre cerveau d’un bon entraînement. Voici la solution à ce puzzle mathématique :

Comme vous pouvez voir, il suffit de réarranger les allumettes de façon à ce que l’équation mathématique devienne correcte. Vous ne pouvez y arriver sans faire preuve d’attention et de concentration.

Ceux qui ont l’habitude d’en faire et les personnes ayant une excellente attention aux détails peuvent le résoudre plus rapidement que d’autres. Pour plus de tests du genre, n’hésitez pas à parcourir notre site web.