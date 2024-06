Les émoticônes comme les émojis s’insèrent de plus en plus dans les écrits au point même de chambouler les règles de la ponctuation. Cela vous dit-il un casse-tête d’émojis ? Si vous êtes partant(e), CafeBagdad vous en a déniché un. C’est à vous de jouer !

Le père du Smiley…

Avant de vous présenter le défi, permettez-nous de vous faire un petit rappel

sur les fameux smiley. Son origine remonte de loin.

C’est en septembre 1982 que le chercheur en informatique Scott Fahlman crée le smiley “:-)”, au décours d’une discussion avec des collègues sur un forum de l’université Carnegie-Mello, en Pennsylvanie, relaie radiofrance.fr.

« Au cours des années 1990, ils prendront le nom d’émoticônes, un mot-valise regroupant les mots “émotion” et “icône”, rappelle le site.

« Les émojis se sont démocratisés.”

« Pour moi, les émoticônes sont une forme de ponctuation… mais pas seulement« , confie Chloé Léonardon, autrice d’une thèse sur la dimension ponctuante des émoticônes.

“On va avoir des utilisations très différentes des émojis selon qui on est, quel âge on a, d’où on vient et notre vécu d’internet aussi, ajoute la chercheuse. Les émojis se sont démocratisés et il y a donc des utilisations de plus précises, de plus en plus identitaires.”

Ce défi d’emojis que très peu d’internautes ont réussi à résoudre en 10 secondes

Fin de la pause. Passons maintenant au challenge du jour. Identifiez chaque variable de ce casse-tête avant de résoudre l’équation très expressive de la dernière ligne de l’énigme.

Vous avez 10 secondes pour prouver vos compétences en résolution de problèmes.

Si vous pensez avoir un esprit analytique, cette énigme devrait être qu’un simple jeu d’enfant pour vous. Si vous êtes prêt, votre temps commence maintenant.

10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3…2…1

Votre temps est écoulé.

Alors ? Êtes-vous parvenu(e) à relever ce challenge ? Si oui, grand bravo à vous. Pour en avoir le cœur net, vérifiez votre réponse à la nôtre.

Et si vous découvrez maintenant la solution ?

Commençons par le commencement : l’équation du clin d’œil de la première ligne. Une fois sa valeur défini, tout sera plus facile.

2 Visages clin d’œil = 264, alors 1 visage clin d’œil est égal à 132.

La seconde ligne permettra de déterminer la valeur du Smiley face.

Smiley face – 132 = 68, alors le smiley face est donc égal à 68 + 132, soit 200.

Il est temps de passer à la troisième ligne : Smiley face + visage avec des cœurs = 300. Cela veut dire que 200 + visage avec cœurs = 300, alors un visage avec un cœur est égal à 100.

Terminons maintenant avec la dernière ligne. Mettez bien vos lunettes pour passer au crible chaque détail de l’image. Comme vous pouvez voir, il n’y a pas de mauvaise surprise.

La réponse finale est toute simple : visage avec cœurs + visage avec clin d’œil = 100 + 132 = 232. Et voilà ! Rien de bien difficile si ce n’est la contrainte de temps de 10 secondes !