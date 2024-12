Serez-vous capables de trouver la réponse exacte à ce casse-tête mathématique en moins de 10 secondes chrono seulement ? Si vous estimez que oui, allez-y ! Démontrez vos compétences intellectuelles. CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

publicité

Ce défi arithmétique pour stimuler votre cerveau, vous avez 10 secondes chrono en tout

Dans ce jeu de réflexion, vous devez faire preuve de votre sens analytique et de votre vitesse de rapidité. Vous devez réussir à résoudre cette expression arithmétique dans le délai imparti.

Le concepteur ne vous donne que 10 secondes pour prouver vos compétences en résolution de problèmes mathématiques. Partant(e) pour vous tester ? Si oui, c’est à vous de jouer !

Voici l’expression à laquelle vous devez vous mesurer dans ce défi du jour : [(34−8)÷13]+[(39×2)−(18+10)]. Et si vous faites chauffer vos neurones dès à présent ? Si vous acceptez, votre temps commence maintenant.

publicité

Tic Tic… Tic Tac… Le temps presse !

Lancement du compte à rebours.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : le temps vous a-t-il suffi pour relever ce challenge mathématique ? Vous pensez que oui ? Voyons la solution à cette énigme afin que vous puissiez comparer votre réponse à celle-ci.

La résolution de cette chaîne d’opérations passe par l’application de la règle PEMDAS ou règle de priorité des opérations.

« L’ordre des opérations » est un ensemble de règles qu’on doit respecter lorsqu’on fait des équations mathématiques. C’est un concept crucial lorsque vous êtes face à une expression arithmétique.

Sans règle, vous pourriez obtenir deux réponses différentes pour la même question mathématique.

PEMDAS

Parenthèses

Exposants

Multiplication

Division

Addition

Soustraction.

Et si vous découvrez la solution dans le laps de temps imparti ?

Les parenthèses sont le premier point à régler. Dans cet ordre, les exposants sont deuxièmes. Après les crochets et les exposants, on passe à la division, à la multiplication, à l’addition, et enfin à la soustraction.

Passons à notre exemple pour voir si vous avez bien compris. [(34−8)÷13]+[(39×2)−(18+10)].

Commençons par les calculs dans les parenthèses :

Première parenthèse : (34 – 8) = 26

Deuxième parenthèse : (39 × 2) = 78

Troisième parenthèse : (18 + 10) = 28.

L’expression arithmétique devient : (26 ÷ 13) + (78 – 28). Effectuons les divisions et soustractions restantes : 26 ÷ 13 = 2 ET 78 – 28 = 50.

Il ne reste plus finalement qu’une simple addition : 2 + 50 = 52. Donc, la solution finale de l’expression [(34−8)÷13]+[(39×2)−(18+10)] est égale à 52.

Votre réponse a-t-elle été identique ? Oui ? Grand bravo pour votre capacité cognitive. Si ce n’est pas le cas, multipliez les défis. N’hésitez pas à partager ce défi autour de vous.