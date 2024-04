Un casse-tête pas comme les autres ! Prêt à faire preuve de votre intelligence ? Si oui, ce défi est pour vous ! On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Casse-tête viral : si vous corrigez cette équation, alors vous serez appelé Chacha Chaudhary

Vous avez affaire à une équation mathématique erronée. Selon l’auteur de ce casse-tête d’allumettes viral, si vous parvenez à le corriger en un temps record, alors vous serez appelé Chacha Chaudhary. Si ce nom ne vous parle pas, sachez qu’il s’agit d’un célèbre personnage de bande dessinée en Inde.

Comme expliqué dans Wikipédia, « Chacha Chaudhary a été créé en 1971 pour le magazine hindi Lotpot. Ce personnage a été créé par le dessinateur Pran Kumar Sharma(…) Il a aussi été adapté en série télévisée ».

Pourquoi Chacha Chaudhary ?

Souvent accompagné de son fidèle ami Sabu, un petit garçon espiègle, Chacha Chaudhary est notamment réputé pour son extrême intelligence, sa force et sa capacité à résoudre des problèmes. Comme dit le fameux dicton courant à son sujet, « Chacha Chaudhary ka dimaag computer se bhi tez chalta hai » (comprendre en français : Le cerveau de Chacha Chaudhary fonctionne plus vite qu’un ordinateur).

Si contrairement à la plupart des autres super-héros de bandes dessinées, Chacha Chaudhary n’est ni musclé ni doté de pouvoirs extraordinaires ou de gadgets modernes, il possède « un cerveau plus aiguisé qu’une aiguille et plus rapide qu’un super-ordinateur ». Alors ? Serez-vous à la hauteur de ce défi d’allumettes ?

Quels sont les deux mouvements d’allumettes à effectuer pour rectifier ce défi ?

Mettez vos neurones en action et résolvez cette équation le plus rapidement possible. Êtes-vous assez créatif(ve) ? Assez rapide ? Avez-vous des compétences en résolution de problèmes ? Si oui, c’est à vous de jouer ! Trouvez-nous la réponse à 6 + 7 = 5. Quelle correspondance allez-vous faire bouger pour corriger cette énigme d’allumettes ? Votre temps commence maintenant. C’est parti ?

Alors ? Chacha Chaudhary ou pas Chacha Chaudhary ? CafeBagdad vous explique quels mouvements effectuer pour résoudre le challenge. Enlevez l’un des bâtons d’allumettes sur le signe d’addition pour qu’il devienne un signe de soustraction.

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme ?

Vous devez par ailleurs, retirer une correspondance sur le chiffre 7 de sorte à ce qu’il devienne 1. La solution finale devient alors 6 – 1 = 5. Vous avez réussi le challenge ? Si oui, toutes nos félicitations.

Dans le cas contraire, ne vous découragez pas non plus. Il est possible de s’améliorer en s’exerçant régulièrement avec les différents défis disponibles depuis notre site web.