Cette énigme mathématique virale qui a donné un mal de crâne énorme aux internautes. Saurez-vous la résoudre ? CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Casse-tête mathématique : un problème qui a mis le feu au web

Notre puzzle mathématique nous présente une image de bananes, de cerises et de pommes.

Dans ce défi cérébral, votre mission principale consiste à déterminer la valeur de chaque variable fruitée et de calculer l’expression finale en utilisant les équations fournies. À première vue, le défi semble simple, mais ne le sous-estimez pas pour autant. Il est plus complexe qu’il n’y paraît.

Pour réussir ce casse-tête, vous devez avant tout rester calme. Avant de vous y mettre, analyser attentivement les équations et (surtout) ne vous précipitez pas sur une conclusion. Organisez tout de manière logique.

publicité

Ce casse-tête mathématique viral est un bon moyen de tester vos capacités de réflexion et de mettre votre esprit à l’épreuve. En plus, il permet aussi de développer plusieurs autres compétences importantes, comme la résolution de problèmes, la pensée critique et la persévérance. C’est donc une activité bénéfique pour le cerveau et l’esprit.

En outre, c’est une activité amusante qui peut être appréciée par des personnes de tous âges.

Avez-vous réussi dans le laps de temps fixé ?

Si vous avez apprécié cette énigme, n’hésitez pas à en chercher d’autres en ligne. De nombreux casse-têtes mathématiques différents sont disponibles et il y en a sûrement un qui vous plaira depuis notre site web. Vous n’avez pour cela qu’à cliquer ici pour effectuer votre choix.

Si vous êtes partant(e), lancez votre chronomètre. Vous avez 18 secondes pour trouver la réponse à cette énigme mathématique. Votre temps commence maintenant… 3… 2… 1… Le temps est écoulé.

Le casse-tête mathématique viral qui a conquis Internet a-t-il eu raison de vous ? Si vous avez réussi à relever le défi dans le temps imparti, félicitations ! N’hésitez pas à comparer votre solution avec la nôtre ci-dessous.

Pour ceux qui n’ont pas réussi à résoudre l’énigme des fruits, ne vous inquiétez pas ! La réponse vous attend en fin d’article.

Pour décoder le message fruité, il fallait d’abord déchiffrer la valeur de chaque élément. En observant attentivement les équations, on pouvait déduire que :

Deux bananes équivalent à 30, ce qui signifie qu’une banane vaut 15.

Quatre cerises valent 20, donc une cerise vaut 5.

Deux pommes valent 8, ce qui donne une valeur de 4 à chaque pomme.

Banane + une cerise x pomme = ?

En remplaçant les fruits par leurs valeurs numériques, on obtient :

15 + 5 x 4 = 35. La multiplication est prioritaire avant l’addition dans l’ordre des opérations mathématiques.

Voici la solution en image.

Le casse-tête est ainsi résolu !