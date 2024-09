Partant pour résoudre ce défi mathématique en l’espace de seulement moins 13 secondes ? Si oui, bon courage à vous ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les maths, les maths et encore les maths… Bon pour le cerveau !

Comme le dirait John Von Neumann, » en mathématiques, on ne comprend pas les choses, on s’y habitue. » Les exercices mentaux vous aident à progresser en maths ainsi qu’à développer votre esprit critique.

Au fil de vos efforts, vous noterez que vous gagnerez même en performances.

Avec ce genre d’énigme, vous améliorez non seulement vos capacités cognitives, mais met également à l’épreuve vos compétences en mathématiques ainsi que votre capacité de résolution de problèmes mathématiques.

Casse-tête mathématique : trouvez la réponse exacte à cette expression sans calculatrice en seulement 13 secondes

L’expression mathématique à résoudre est la suivante : 7 + (7 ÷ 7) + (7 × 7) – 7. Seul donc un esprit brillant parviendra à trouver la solution à ce défi dans le délai imparti.

Cet exercice demande aussi une grande concentration et beaucoup d’attention. Il faut aussi de l’habilité avec les chiffres. Êtes-vous prêt à vous y mettre ? Oui ? Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Prenez votre Smartphone et mettez votre chronomètre en marche. Lancez le compte à rebours.

13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Dites-nous ? Pensez-vous avoir réussi le challenge dans le laps de temps donné ? Voyons-le ensemble dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Des milliers d’internautes se sont penchés sur cette énigme mathématique. Parmi les propositions de réponses qui reviennent le plus souvent, on retrouve 0, 8, 50 et 56… Nous sommes certains que la vôtre figure parmi ces réponses… Une seule est correcte. Reste à savoir si vous avez trouvé la bonne réponse !

Et la solution est ICI !

Pour le résoudre, la règle d’or consiste à suivre toujours l’ordre de priorité des opérations, rappelé par l’acronyme PEMDAS :

Parenthèses

Exposants (puissances)

Multiplication et Division (de gauche à droite)

Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Calcul des opérations dans les parenthèses :

7 ÷ 7 = 1

7 × 7 = 49

Puis, remplaçons les parenthèses par les résultats obtenus :

7 + 1 + 49 – 7

Enchaînons ensuite avec les additions et soustractions de gauche à droite :

7 + 1 = 8

8 + 49 = 57

57 – 7 = 50

Le résultat final attendu de l’expression 7 + (7 ÷ 7) + (7 × 7) – 7 est donc égal à 50. Avez-vous été en mesure de le résoudre à temps ? Si oui, grand bravo à vous. Félicitations pour vos compétences intellectuelles.

En revanche, si ce n’est pas le cas, pas d’inquiétude. Exercez-vous davantage pour développer votre esprit analytique.

Si vous avez apprécié le test mathématique, n’hésitez pas à le partager à vos amis ou aux membres de votre famille.