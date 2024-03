Testez votre QI et essayez de résoudre ce casse-tête viral qui a déjà défié des milliers d’esprits brillants. Attention, il est corsé !

publicité

Casse-tête mathématique : Testez votre intelligence avec ce défi viral (Seulement les génies trouveront la réponse)

Les personnes qui aiment résoudre les casse-têtes délicates devraient absolument essayer de résoudre cette énigme mathématique : 3 + 5 = 13, 6 + 7 = 41, 4 + 8 = ? Ce test de QI vous fera douter de vos acquis mathématiques, ça c’est sûr !

Comme toujours, la solution est proposée en fin d’article. Aussi, ne vous empressez pas à faire défiler le curseur trop vite pour ne pas voir la réponse avant l’heure.

D’ailleurs, rien ne vaut la satisfaction de trouver une énigme par soi-même. Nul doute que vous serez d’accord avec nous. Alors, parviendrez-vous à relever ce nouveau défi ? Mettez votre QI à l’épreuve dès maintenant !

publicité

Pour trouver la solution à ce travail mental, il faut combiner la logique avec votre intelligence. Ces énigmes mathématiques nous obligent à utiliser nos capacités cognitives ainsi que notre pensée créative.

Sur quoi est basé ce test QI ?

Pour résoudre ce problème mathématique, vous devez utilisez la règle mathématique acquise à l’école. Prêt(e) pour tester vos compétences en mathématiques ? Vous devriez l’essayer si vous souhaitez améliorer votre QI.

N’abandonnez pas au premier obstacle. N’hésitez pas à laisser vos modes de pensée conventionnelle. Entraînez votre cerveau à sortir des sentiers battus.

Ce type de jeux de réflexion contribue à développer la persévérance et la résilience, des qualités utiles dans plusieurs nombreux domaines de la vie.

Ce test est basé sur le raisonnement ainsi que la déduction d’informations en partant d’un ensemble de conditions données. Ces casse-têtes mathématiques servent aussi d’outil d’apprentissage pour aider à développer la pensée mathématique et la compétence en résolution de problèmes.

Voici les étapes à suivre.

Si vous êtes prêt(e), c’est à vous de jouer… C’est bon ? Vous pensé avoir trouvé la solution finale ? Si oui, vérifions ensemble la réponse à cette énigme mathématique.

La formule appliquée est la suivante : Résultat = (Produit des nombres) – (Différence entre le plus grand et le plus petit nombre).

Découvrez les étapes à suivre pour trouver la réponse. Commencez par calculer le produit des deux nombres :

Pour 3 + 5, on calcule 3 x 5 = 15.

Pour 6 + 7, on calcule 6 x 7 = 42.

Pour 4 + 8, on calcule 4 x 8 = 32.

Soustraire ensuite la différence entre le plus grand et le plus petit nombre avant de les multiplier.

Pour 3 + 5, on soustrait 5 – 3 = 2, puis on calcule 15 – 2 = 13.

Pour 6 + 7, on soustrait 7 – 6 = 1, puis on calcule 42 – 1 = 41.

Pour 4 + 8, on soustrait 8 – 4 = 4, puis on calcule 32 – 4 = 28.

Et si vous découvrez la solution en images ?

Félicitations à tous nos lecteurs qui ont relevé le défi avec brio. Si ce n’est pas votre cas, exercez-vous davantage pour améliorer vos compétences.