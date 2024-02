Prêt pour un nouveau casse-tête mathématique : 7 + 8 = 7 ? Si vous l’acceptez, votre mission consiste à déplacer une seule allumette afin de corriger l’équation. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Casse-tête mathématique : résoudre cette équation d’allumette en un seul mouvement

Conseil d’expert : il vous faudra beaucoup de concentration pour parvenir à la solution de cette énigme. Ce test mobilise également votre capacité visuelle. Il vous faut trouver la bonne allumette permettant de transformer l’addition en une équation correcte.

Pour ceux qui n’arriveront pas à résoudre le puzzle d’allumettes, notez que la solution vous est proposée à la fin de cet article. Pour augmenter la difficulté de ce défi, vous n’aurez qu’une quinzaine de secondes.

Pour réussir le test, il faut alors rester dans les temps. Avant de relever le défi, n’oubliez donc pas de lancer votre chronomètre.

publicité

Dans ce genre de défis d’allumettes, les lecteurs sont invités à utiliser habilement leurs compétences en résolution de problèmes.

Dans ce test, un assemblage d’allumettes prend la forme d’une fausse équation mathématique : 7 + 8 = 7. Corrigez ensuite l’équation en 1 seul mouvement. C’est la condition sine qua none. Seuls les as de l’observation peuvent résoudre ce challenge rapidement et haut la main.

Démarche pour résoudre cette équation mathématique.

Prenez le temps d’examiner l’image attentivement et d’identifiez au passage avec l’allumette qui doit être déplacée afin de rectifier l’équation. Pour cela, une manœuvre toute simple suffit : il suffit de faire bouger une correspondance.

Extrayez délicatement une allumette du chiffre 8 positionné au milieu afin qu’elle devienne un 0. Et voilà ! Alors ? Avez-vous procédé de même, vous aussi ? Si oui, grand bravo à vous. Vous avez un sens du détail inné.

Et si vous découvrez la solution en images ?

Si ce n’est pas le cas, vous ferez certainement mieux la prochaine fois. Avant de vous aider à vous améliorez, découvrez ci-après la réponse en image :

Et voilà, l’équation attendue ! A ceux qui n’ont pas réussi le défi, notez que vous pouvez toujours vous améliorer. Pour développer vos capacités cognitives, n’hésitez effectivement pas à vous tester régulièrement à partir des tests de QI, tests visuels, illusions d’optiques, énigmes mathématiques, jeux d’observations, recherche d‘intrus et bien d’autres.

Partagez également autour de vous, entre amis ou en famille. Nous vous en remercions grandement. Réagissez en commentaires. Votre avis compte. Restez connectés pour ne pas manquer notre prochain challenge. A bon entendeur salut !