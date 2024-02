Faites travailler vos facultés intellectuelles avec ce défi mathématique 38-60÷5+3-44÷4= ? Parviendrez-vous à résoudre cette équation ? Retrouvez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pourquoi ces casse-têtes ont-ils aujourd’hui le vent en poupe ?

Ce casse-tête améliore non seulement vos capacités cognitives mais il aide en même temps à tester votre QI. Pour réussir cette énigme mathématique, il faut faire preuve de compétences en résolution de problèmes.

Sachant que le cerveau a besoin d’un entraînement mental, cette équation mathématique est l’ingrédient idéal pour chauffer vos neurones. Avant de résoudre le problème, prenez d’abord le temps de le comprendre.

Identifiez ensuite les données qui vous sont à portée de main, les inconnues et les relations entre elles.

Analysez l’équation devant vous en le décomposant si besoin en étapes plus simples. A vous de jouer avec vos pré-acquis pour déterminer les concepts mathématiques ou les formules à utiliser pour résoudre le problème.

Cherchez ensuite la stratégie la plus efficace. Veiller à bien suivre les règles mathématiques. Assurez-vous que votre réponse est logique et cohérente.

Casse-tête mathématique : résoudre cette équation 38-60÷5+3-44÷4= ?

Autre point important : il faut beaucoup de persévérance pour réussir un tel défi. Si vous vous sentez prêt(e), nous vous invitons à résoudre l’équation ci-après : 38-60÷5+3-44÷4= ? Mettez votre esprit à l’épreuve en passant l’équation au peigne fin. Vous aurez besoin de créativité et d’intelligence pour réussir le challenge.

Alors, alors ? Pensez-vous avoir résolu le casse-tête ? Si oui, passons immédiatement à la réponse. Découvrez-la en image :

Les étapes à suivre pour la solution.

Votre réponse est-elle la même que celle affichée ci-dessus ? Si oui, bravo à vous. Reste maintenant à voir si vous avez suivi la bonne démarche. Pour résoudre cette équation, suivez l’ordre des opérations (PEMDAS/BODMAS), qui stipule qu’il faut effectuer les opérations suivantes dans cet ordre :

Parenthèses/Exposants, Multiplication/Division (de gauche à droite), Addition/Soustraction (de gauche à droite).

Tout d’abord, nous effectuons les divisions de gauche à droite : 60 ÷ 5 donne 12 et 44 ÷ 4 donne 11. Une fois les divisions effectuées, réévaluez l’expression : 38 – 12 + 3 – 11.

Ensuite, nous effectuons les soustractions et les additions de gauche à droite : : 38 – 12 donne 26, en ajoutant 3 cela donne 29, et enfin, en soustrayant 11, on obtient une solution finale de 18.

=(38−12)+3−11

= 26 + 3 − 11

= 29 − 11

= 18

Ainsi, la réponse à l’équation :

38-60÷5+3-44÷4= 18.

Ceux qui ont échoué à la résolution de cette équation mathématique doivent penser à s'exercer davantage pour bien développer leurs compétences en la matière. Pour s'entraîner, vous pouvez parcourir notre site web.