Nouveau défi pour les amateurs de mathématiques. Serez-vous capable de résoudre cette énigme en 20 secondes chrono ? Montrez-nous que vous êtes passionnés de cette discipline. CafeBagdad vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Casse-tête mathématique : résolvez cette énigme en moins de 20 secondes, seuls les plus forts peuvent réussir

Seuls les meilleurs peuvent trouver la solution à ce défi mathématique dans le laps de temps défini. Ce challenge stimule l’esprit et permet en même temps de se rafraîchir mentalement. Ce jeu de réflexion met à l’épreuve vos compétences logiques et vos compétences en mathématiques. A vous de jouer !

Une fois la solution trouvée, n’hésitez pas de la comparer avec la nôtre pour vérifier si elle est correcte ou non. Si vous êtes prêt(e), votre temps commence maintenant. Vous avez 20 secondes pour tout résoudre. Pas une de plus ni une de moins. Le saviez-vous ?

Un exercice mental très bénéfique pour le cerveau.

Ce genre de challenge contribue au développement cognitif des enfants en stimulant non seulement leurs capacités d’observation, leur attention aux détails mais aussi leur mémorisation.

Prenez quelques instants pour vous concentrer et allez-y ! Comme vous pouvez voir sur l’image de départ, voici le test mathématique : [8 + (15−3) × 2] − 4.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce défi mathématique [8 + (15−3) × 2] − 4. ?

Pour résoudre cette expression mathématique, il faut passer par l’ordre des priorités des opérations, ou PEMDAS (Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite)).

Débutons par ce qui se trouve entre parenthèses : 15 − 3 = 12. Ensuite, multiplions le résultat par 2, soit 12 × 2 = 24. Maintenant, nous pouvons ajouter 8 à ce résultat : 8 + 24 = 32. Enfin, nous soustrayons 4 : 32−4=28. La réponse attendue n’est nulle autre que 28.

Félicitations à tous ceux qui ont fait preuve de leurs compétences en mathématiques et de leur vitesse de rapidité.

Bravo à tous ceux qui ont réussi le défi dans le délai imparti. Si ce principe mathématique ne vous est plus nouveau, la difficulté de ce test réside dans le respect du délai fixé.

