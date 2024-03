Trouvez la réponse à ce casse-tête mathématique 960 ÷ 30 × 2 – 5 ? Notre équipe rédactionnelle vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Casse-tête mathématique : quelle est la solution à ce problème 960 ÷ 30 × 2 – 5 ?

Envie d’une énigme qui fait travailler les neurones ? Il n’y a pas mieux que les casse-têtes mathématiques.

Aujourd’hui, nous nous penchons sur un problème assez particulier : si vous acceptez, votre mission consiste à trouver la solution à l’énigme 960 ÷ 30 × 2 – 5 ? En fin d’article, nous allons décortiquer chaque étape de ce calcul pour parvenir à la réponse finale.

Résoudre un casse-tête comme celui-ci nécessite souvent une intense curiosité. Il stimule votre réflexion et met à l’épreuve vos connaissances mathématiques. Mais par où commencer pour trouver la bonne réponse à cette énigme ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais avant tout, c’est à vous de jouer pour prouver vos capacités cognitives.

Voici les étapes à suivre pour résoudre ce test mathématique.

Pour résoudre cette équation, il faut suivre l’ordre des opérations mathématiques : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), Addition et Soustraction (de gauche à droite), communément abrégé PEMDAS. Cela signifie que vous devez d’abord diviser 960 par 30, puis multiplier le résultat par 2, et enfin soustraire 5.

Divisez d’abord 960 par 30, ce qui donne 32. Ensuite, multipliez 32 par 2, ce qui donne 64. Enfin, enlevez 5 de 64, ce qui donne 59. Ainsi, la solution finale à l’énigme est 59.

Et si vous découvrez la réponse en image à cette énigme ?

Face à un casse-tête mathématique comme celui-ci, restez méthodique et suivez l’ordre des opérations. Prenez votre temps, réfléchissez étape par étape, et n’hésitez pas à utiliser des techniques de calcul mental pour simplifier le problème.

Découvrez la réponse en image dans les lignes qui suivent…

Félicitations à ceux ou celles qui ont réussi à relever le challenge.

Grand bravo à tous ceux qui ont réussi le défi. Vous avez assez prouvé vos compétences en mathématiques et votre sens de l’observation et du détail.

Si par contre, vous avez échoué au test QI, pas de panique. Ce n’est en rien une fatalité. Et pour cause : vous pouvez toujours vous améliorer au fil de vos exercices mentaux. Prenez la bonne habitude de stimuler votre cerveau pour développer vos fonctions cognitives.

