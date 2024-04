Vous pensez être un génie en maths ? Attaquez-vous à cette énigme simple qui laisse tout le monde perplexe. Vérifiez votre solution ici !

publicité

Casse-tête mathématique : pouvez-vous résoudre cette énigme qui empêche les fans de défi de dormir ?

Le saviez-vous ? Ce casse-tête redoutable a tourmenté de nombreux amateurs de réflexions. Cette énigme apparemment simple vous fera réfléchir. Vous aurez besoin de vous armer d’une bonne dose de logique et de concentration. Autre chose : pour réussir à relever ce challenge, il faut être un as des maths. C’est un passage obligé.

Ceux qui sont habitués aux problèmes mathématiques ne devront pas avoir trop de mal à relever ce défi. Il met en même temps à l’épreuve vos compétences en résolution de problèmes. Pour ne pas vous tromper, adoptez dès le départ une approche méthodique et une attention méticuleuse aux détails.

Prenez le temps de comprendre clairement le problème mathématique et les règles du jeu avant de vous lancer dans la recherche de solutions. Décomposez le problème en étapes plus petites et plus gérables. Cela vous permettra de progresser plus facilement et d’éviter de vous sentir dépassé.

publicité

N’hésitez pas à passer par différentes approches. Il n’y a parfois pas une seule solution à un problème mathématique, et la créativité est votre allié de taille dans ce genre de casse-tête.

Si vous ne trouvez pas la solution immédiatement, ne baissez pas les bras aussi vite. Prenez votre temps, réfléchissez calmement et persévérez. La satisfaction de résoudre un casse-tête difficile en vaut la peine. Et cela a été prouvé maintes fois.

Prêt à faire travailler vos méninges ?

Le voici : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 x 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = ? Ne soyez pas si vite déçu ! Saviez-vous que votre cerveau raffole d’exercice mental complexe ? Vous ferez un bien fou à vos neurones ! Alors ? Prêt ? C’est à vous de jouer. Pensez-vous avoir trouvé la solution ? Vérifiez votre réponse à la nôtre.

Avez-vous réussi ?

Si vous l’avez résolu haut la main, toutes nos félicitations. Dans le cas contraire, pensez à vous entraîner davantage. Une panoplie de tests vous attend sur notre site web.

L’équation paraît tout ce qu’il y a de plus simple, mais le symbole de multiplication vient compliquer la donne. Le secret consiste à vous souvenir de l’ordre des opérations. En général, on commence par les parenthèses, puis on effectue les multiplications et les divisions, et enfin les additions et les soustractions.

Où est le piège ?

Commencez par la multiplication, et plus précisément par 1 x 0. Si vous obtenez 1 comme résultat, il serait peut-être judicieux de revoir vos bases en mathématiques élémentaires. La multiplication par zéro est toujours égale à zéro, même lorsque l’on multiplie deux zéros ensemble.

Ce qui nous donne : 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1. Si vous comptez sur vos doigts, vous remarquerez probablement que le résultat correct est le chiffre 9. Cette énigme a été conçue pour embrouiller notre cerveau tout en testant nos connaissances scolaires. Le problème réside dans l’ordre des opérations et dans la multiplication par 0, qui en piège beaucoup.