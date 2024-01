Saurez-vous capable de trouver la solution à ce casse-tête mathématique en un rien de temps? L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Un casse-tête qui donne du fil à retordre à beaucoup d’internautes.

Ces énigmes mathématiques sont des problèmes logiques nécessitant souvent de fortes capacités analytiques, de bonnes compétences en calcul ainsi qu’un bon QI.

Ces casse-têtes mettent à l’épreuve votre raisonnement logique, la réflexion stratégique ainsi que les compétences en résolution de problèmes. Ce test que vous retrouvez aujourd’hui partout sur les réseaux sociaux a conduit à des millions de réponses, mais très peu ont réellement réussi.

Casse-tête mathématique : Pouvez-vous résoudre cette énigme délicate et compléter cette équation ?

Dans ce puzzle mathématique, votre mission consiste à déterminer la valeur de chaque variable de l’équation (grenouille, cornet de glace, planète).

Ces puzzles Brain Teaser sont souvent considérés comme un entraînement cérébral complet engageant à la fois les hémisphères droit et gauche du cerveau. La partie droite contrôlant la créativité, les émotions ainsi que la pensée intuitive, tandis que la gauche qui est plutôt le côté analytique, systématique et objectif.

La résolution des casse-tête est pour l’heure devenue virale sur le web. Ce genre d’énigmes mathématiques testent votre niveau d’intelligence et demandent une bonne dose de concentration.

Pour parvenir à la solution, il faut évidemment une analyse approfondie de la question. Ce casse-tête nécessite par ailleurs l’application de quelques règles mathématiques.

Découvrez la solution à cette équation mathématique.

5 fois 4 équivaut à 2 grenouilles, 5 plus 1 donne une planète, et 5 plus 5 représente un cornet de glace.

5×4 = 2 grenouilles

5+1 = planète

5+5 = cornet de glace

Grenouille / Cornet de glace- Planète = ?

En combinant ces éléments, la formule se traduit par 10 divisé par 10 moins 6, aboutissant à la réponse : -5.

Grenouille = 1 0

Planète = 6

Cornet de glace = 10

Grenouille / Crème glacée – Planète = 10/10 – 6

1-6 = -5

La solution attendue est par conséquent -5.

Voyons maintenant la réponse en image :

Des énigmes qui stimulent la réflexion et aident à exercer le cerveau.

Si vous avez réussi à relever le challenge, toutes nos félicitations. Si ce n’est pas le cas, vous ferez certainement mieux la prochaine fois.

Si vous souhaitez une fois de plus mettre à l’épreuve vos compétences en mathématiques et tester vos capacités, n’hésitez pas à découvrir toute la panoplie de tests que nous mettons à votre disposition à travers notre site web cafebabel.fr.

N’oubliez pas que la résolution d’énigmes est très bénéfique pour l’esprit et notre bien-être. Elle contribue à maintenir l’esprit actif, réduisant les niveaux de stress et de fatigue.