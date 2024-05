Partant(e) pour une nouvelle énigme ? CafeBagdad vous en a déniché une de taille ! Elle va vous empêcher de dormir cette nuit ! On vous explique pourquoi.

Pourquoi les énigmes sont-elles aussi bénéfiques pour le cerveau ?

Saviez-vous que les casse-tête du genre regorgent de bienfaits sur le cerveau. S’ils sont idéaux, c’est notamment parce qu’ils permettent aux neurones de changer de mode de fonctionnement.

Comme expliqué par les chercheurs de l’Université de Californie, c’est parce que « les zones de la mémoire et les zones du plaisir se mettent à dialoguer ».

Ainsi, « toute information reçue est intégrée plus facilement grâce à une motivation et un enthousiasme » qui sont à leur plus haut point.

La dopamine, molécule neurotransmettrice qui circule entre ces circuits, va créer le désir de comprendre, d’apprendre, et encourager la répétition d’actions jugées positives.

Les personnes dont on stimule la curiosité retiennent mieux. Même si vous ne trouvez pas la réponse, ces réflexions auraient au moins contribué à stimuler vos neurones. Votre santé mentale vous remerciera.

Saviez-vous qu’il existe presque autant d’étoiles dans l’univers que de cellules nerveuses dans le cerveau ?

Casse-tête mathématique nature : serez-vous à la hauteur de cette énigme ? Trouvez la réponse en 10 secondes

Dans cette énigme mathématique, pouvez-vous attribuer la bonne valeur à chaque variable ? Votre mission consiste à recourir aux indices donnés pour retrouver le chiffre correspondant à chaque élément.

Ce challenge jouera non seulement sur votre logique mais aussi sur votre esprit de déduction.

À partir de cette série d’équations, découvrons les valeurs des inconnues. Prêt(e) ? Votre temps commence maintenant.

Le temps est écoulé. C’est bon pour vous ? Voyons la réponse ensemble afin que vous puissiez vérifier la solution. Parviendrez-vous à trouver la valeur correspondant à l’image d’oiseau dans cette énigme ?

Cette règle d’or…

La règle d’or dans ce genre de défi est de surtout rester attentif au moindre détail pour s’assurer de faire des calculs précis. La solution vous attend à la fin de cet article.

Et si on passe maintenant à la solution ?

En partant de la première équation, la somme des 2 arbustes multicolores est égale à 12. Pour obtenir la valeur d’un arbuste, il suffit donc de diviser 12 par 2. Ce qui donne 6.

1 arbuste multicolore est égal alors à 6.

La seconde équation montre :

1 arbuste multicolore x 1 arbre vert + 1 arbre vert = 14, soit donc (6 × 2) + 2 = 14. La valeur d’un arbre vert est donc égale à 2.

Ce qui nous conduit à la dernière ligne du puzzle. La formule :

1 arbuste multicolore x 1 arbre vert – 1 oiseau x 1 arbuste multicolore = 1 arbuste multicolore.

Attribuons les valeurs déjà connues aux variables correspondantes pour trouver celle de l’oiseau, soit alors : (6 x 2) – (1 oiseau x 6) = 6.

1 oiseau est par conséquent égal à 1 pour que (6 x 2) – (1 x 6)= 6. La réponse attendue est donc égale à 1.

Félicitations à tous ceux qui ont résolu le challenge en 10 secondes. Si ce n’est pas le cas, pensez à vous exercer plus souvent pour améliorer vos compétences.