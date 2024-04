Un nouveau casse-tête envahit la toile, promettant de mettre à l’épreuve vos capacités de calcul et de réflexion. Serez-vous à la hauteur de cette énigme d’icônes et trouver la solution en seulement 13 secondes ? CafeBagdad vous prévient : ce défi a fait abandonner de nombreuses personnes ! Et vous ? Êtes-vous un(e) féru(e) des challenges du genre ou pas ?

Seuls les plus balaises pourront se mesurer à ce nouveau défi.

Ce test de QI évalue trois compétences cognitives, à savoir vos compétences en raisonnement logique (c’est-à-dire votre analyse des informations et conclusions logiques), votre capacité à reconnaître les schémas (qui consiste à identifier les répétitions et les séquences) ainsi que vos compétences en résolution de problèmes dans des conditions de temps limité.

En étant contraint(e) de résoudre l’équation dans le laps de temps donné, vous apprenez ainsi à gérer votre stress. Même sous pression, vous êtes invités à garder votre calme face à ce type de défi chronométré.

Effets bénéfiques des casses-têtes.

Ce genre de casse-tête vous pousse également à prioriser les informations et (au passage) à optimiser votre stratégie. Si besoin, vous êtes aussi amené à adapter votre approche… Boostez ainsi vos capacités cognitives se révèle comme un précieux atout pour votre vie quotidienne.

Non seulement, vous améliorez votre prise de décision et votre capacité à résoudre des problèmes dans divers contextes mais vous développez aussi votre pensée critique. N’oubliez pas de prendre une double dose de concentration avant de vous y mettre. Prêt(e) ? Le compte à rebours est lancé.

Casse-tête mathématique : libérez votre potentiel en trouvant la réponse de cette énigme d’icônes en 13 secondes

Votre mission, vous l ‘aurez compris, consiste à déterminer la valeur de chaque variable : gousse de petit pois, tomate et pomme.

Si vous observez attentivement les symboles de ce casse-tête, la valeur de la gousse est d’une évidence. Elle vaut 4 (et parce que : 4 + 4 + 4 = 12). Passons maintenant à la seconde ligne : gousse de petit pois + tomate + tomate + tomate + tomate = 8.

Deuxième ligne : 4 + 1 + 1+ 1 + 1 = 8. La tomate vaut ainsi 1. Les choses commencent maintenant à se corser.

Troisième ligne : 1 + 2 pommes + 2 pommes + 2 pommes = 31

1 + 6 pommes = 31

6 pommes = 31 – 1

6 pommes = 30

1 pomme = 30/ 6 = 5.

Êtes-vous dans la bonne voie ?

Les variables étant tous maintenant identifiés… Voyons la réponse de la quatrième et dernière ligne.

1 tomate + 1 pomme x 2 gousses de petits pois = ?

Rappelons la valeur de nos trois variables :

Tomate = 1

Pomme = 5

Gousse de petits pois = 4.

Le résultat attendu est 41. Est-ce bon pour vous ? Si oui, bravo à vous. Si ce n’est pas le cas, pas de panique. Avec plus d’exercice, vous devez vous améliorer. D’ailleurs, n’hésitez pas à vous entraîner avec tous les tests mathématiques proposés sur notre site pour devenir encore meilleur !