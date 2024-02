Êtes-vous partant(e) pour tester vos compétences en mathématiques ? Si oui, vous êtes à la bonne adresse. Et attention : vous n’avez pas le droit d’utiliser une calculatrice. Tout doit se faire mentalement et dans un laps de temps imparti. Voilà qui corsent les choses. Ce n’est pas un challenge pour rien. Si donc, vous êtes prêt(e), on vous explique tout dans les prochaines lignes qui suivent…

En quoi consiste la pensée latérale ?

Cette énigme nécessite à la fois une réflexion et une résolution par la pensée latérale. Mais au fait qu’est-ce qu’est vraiment ? Que les choses soient claires, il ne faut surtout pas la confondre avec la pensée verticale, qui consiste en un processus de réflexion linéaire dans laquelle les hypothèses sont vérifiées point par point jusqu’à parvenir à LA bonne réponse.

Le « lateral thinking« de son appellation anglophone cherche à obtenir une réponse différente. En d’autres termes, il faut sortir de sa zone de confort. Ces deux concepts tirent leur origine du psychologue maltais Edward de Bono.

Outre leur côté amusant, les énigmes mathématiques exigent souvent un travail mental important (à moins d’être un as en maths, NDLR). Elles mobilisent aussi bien nos capacités cognitives que notre pensée créative.

Pour s’en sortir, il faut faire appel aux règles et concepts mathématiques acquis sur les bancs de l’école. Si vous n’êtes pas prêt à faire usage de votre raisonnement mathématique, il vaut mieux essayer autre chose.

Une pléthore de tests pour un entraînement cérébral efficace.

Il est recommandé de choisir ceux qui correspondent à vos domaines d’intérêt pour un entraînement cérébral optimal. Ces activités utilisent non seulement de la logique mais aussi de l’intelligence pour trouver des solutions.

Casse-tête mathématique : êtes-vous capable de résoudre 12÷4×7+2-3 sans calculatrice ?

Alors ? Pouvez-vous résoudre ce problème mathématique 12÷4×7+2-3 sans calculatrice ? Tout ce que vous avez à faire c’est de mettre votre cerveau en mode actif. Pour vous rassurez, sachez que la réponse est donnée en fin d’article.

Vous devriez absolument l’essayer si vous voulez stimuler votre cerveau. Parfois, les énigmes vous donnent du fil à retordre, mais vous serez étonné par leurs solutions. Pour résoudre cette expression, utilisons l’ordre des opérations, dites PEMDAS :

Parenthèses (Parentheses)

Exposants (Exponents)

Multiplication et Division (Multiplication and Division)

Addition et Soustraction (Addition and Subtraction).

Avez-trouvé la réponse exacte ?

Etant donné que dans cette expression, il n’y a pas de parenthèses ni d’exposants, nous allons effectuer les opérations dans l’ordre de gauche à droite.

Division : 12 ÷ 4 = 3 Multiplication : 3 x 7 = 21 Addition : 21 + 2 = 23 Soustraction : 23 – 3 = 20

Ainsi, la solution finale est 20. Si vous avez réussi le petit test QI, bravo à vous.