Partant(e) pour chauffer vos méninges avec ce défi cérébral hors pair ? Mettez votre logique à l’épreuve avec ce casse-tête mathématique avec deux solutions.

Un entraînement cérébral hors pair

Un challenge pas comme les autres. Son niveau de difficulté étant assez élevé, il n’est pas surprenant que quelques têtes seulement ont réellement réussi à le résoudre. Êtes-vous d’humeur pour jouer ? Si vous cherchez la meilleure manière de stimuler votre cerveau, ce jeu est fait pour vous. Ce casse-tête n’est pas uniquement à visée divertissant. Bien loin, il vise à actionner les neurones de votre cerveau.

Pour trouver la réponse à cette énigme mathématique, vous devez faire appel à votre pensée critique, vos compétences cognitives ainsi que vos capacités analytiques. C’est une bonne manière de maintenir en forme votre santé mentale.

« Avec le cerveau, il vaut mieux miser sur la diversité des activités ».

Comme tout muscle, le cerveau a un besoin constant d’être stimulé pour éviter de perdre ses capacités. « Bouger, entretenir des relations sociales et participer à des exercices de mémorisation ou de raisonnement » contribuent tous à « améliorer ses capacités cérébrales » et ce, peu importe votre âge.

« S’il est impossible d’empêcher le vieillissement du cerveau, on peut le ralentir en stimulant nos fonctions cognitives », assure Isabelle Rouleau, professeure titulaire au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Avec le cerveau, poursuit Mme Rouleau, il vaut mieux miser sur la diversité et des activités qui auront une résonance au quotidien. Par exemple, si vous jouez à un jeu de mémoire d’images, au bout de 20 heures d’entraînement vous deviendrez performant dans cette tâche, mais ça ne se traduira pas nécessairement par des améliorations au quotidien ». Aussi, n’hésitez pas à monter de niveau.

Casse-tête mathématique : deux solutions pour un défi cérébral

Concernant cette nouvelle énigme mathématique… Ne vous inquiétez pas, la rédaction vous propose en fin d’article une analyse étape par étape de la façon de calculer cette expression 230 – 220 / 2 = ?

Si vous êtes prêt(e), c’est parti !……………………………….C’est bon ? Avez-vous terminé ?

Si vous êtes un habitué des casses-têtes mathématiques, vous avez certainement compris qu’il fallait miser sur l’ordre des opérations. Pour rappel, la priorité est accordée aux calculs entre parenthèses, suivis des exposants. Ensuite, on effectue les multiplications et les divisions de gauche à droite, puis les additions et les soustractions dans le même ordre.

Prêt(e) pour la solution ?

En suivant l’ordre des opérations, nous commençons par la division : 220 / 2 = 110. Première solution : Soustrayons ensuite 110 de 230 : 230 – 110 = 120

Résultat : La première solution à l’équation est 120.

Rares sont ceux qui se souviennent que le point d’exclamation accolé à un chiffre peut symboliser une factorielle. La factorielle d’un nombre naturel n (notée n!) est le produit de tous les entiers positifs inférieurs ou égaux à n.

Prenons l’exemple de 5! : 5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120. Ainsi, 120, solution trouvée précédemment, devient également la solution de l’énigme si l’on considère le « 5! » du titre.