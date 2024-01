Dans ce casse-tête mathématique, voyez si vous pouvez trouver la réponse avec ce défi à 1 allumette en 20 secondes seulement. Décryptage.

Prêt pour un nouveau challenge ?

Cette énigme a causé un mal de crâne à bon nombre de participants. Seuls les férus de mathématiques se sentent à l’aise face à un défi de cet acabit. Votre mission consiste, cette fois-ci, à bien visualiser l’équation.

Trouvez ensuite l’erreur et déplacez une seule allumette pour la corriger. Attention : vous ne pouvez bouger qu’une seule allumette, ni plus ni moins. Partant(e) pour un nouveau casse-tête ? C’est parti ! On vous explique les règles du jeu. Avant tout, munissez-vous d’une bonne dose de concentration et de patience. Vous en aurez bien besoin. Vous allez comprendre pourquoi.

Ce test mettra non seulement à l’épreuve vos compétences en mathématiques mais aussi votre sens de l’observation ainsi que votre créativité. Êtes-vous du genre à vite abandonner les défis ou le contraire ? Pour répondre correctement à ce challenge, il faut avoir des bonnes compétences en résolution de problèmes.

Casse-tête mathématique : défi à 1 allumette à résoudre en 20 secondes maxi ! Pouvez-vous trouver la réponse ?

Pour débuter votre soirée, nous vous proposons cette équation à allumettes : 9-1 = 6.

Comme d’habitude, elle est erronnée. Serez-vous capables de résoudre le puzzle en moins de 20 secondes chrono ? Rassurez-vous, la solution est proposée en bas d’article. Surtout, ne vous hâtez pas à regarder la réponse avant de tester vos capacités.

Concentrez-vous au maximum, sinon il sera difficile de trouver quelle allumette vous devez changer de place.

Si jamais, le délai imparti est écoulé et que vous n’ayez pas pu le résoudre à temps, ce n’est pas si grave. Si vous en avez encore la motivation, essayez autant de fois que vous le souhaitez. L’objectif étant de pousser vos limites.

Et si on passe à la réponse ?

Si après plusieurs tentatives, toujours rien… Il serait peut-être temps de jeter un coup d’oeil à la bonne réponse. Sans plus tarder, découvrez la dans l’image ci-après :

La solution est donc 5+1=6. Toutes nos félicitations si vous l’avez trouvé en 20 secondes.

Des énigmes mathématiques pour stimuler la résolution de problèmes

N’oubliez pas de partager cette équation d’allumettes avec vos amis et votre famille pour voir qui peut la débloquer dans le laps de temps défini.

Souvent, ce genre de défis regorgent de bienfaits pour le développement intellectuel, émotionnel et social. En outre, ils peuvent nous aider à devenir des penseurs critiques tout aussi créatifs pouvant résoudre toutes sortes de problèmes dans différents aspects de la vie.