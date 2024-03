Amis amateurs de logique, voici un défi pour vous mettre à l’épreuve ! Saurez-vous résoudre cette énigme mathématique en déplaçant seulement deux allumettes en 15 secondes seulement ? On vous explique tout dans les lignes qui suivent…

Casse-tête mathématique : 2 allumettes pour sauver l’équation !

L’équation suivante est fausse : 4- 1 = 8. Votre mission, si vous l’acceptez, est de transformer cette équation erronée en une équation vraie en utilisant uniquement deux allumettes comme prévu.

Pas de panique, il n’y a pas de piège, juste une solution simple qui attend d’être découverte. Stimulez vos neurones et aiguisez votre logique pour trouver la réponse à ce casse-tête viral.

Rassurez-vous : il ne nécessite aucune connaissance particulière, juste un peu de logique et un sens du détail. C’est l’occasion idéale de tester vos capacités de résolution de problèmes et de stimuler votre cerveau. Il ne manquera d’ailleurs pas de vous remercier. Et surtout, amusez-vous ! C’est le plus important. Ce défi est avant tout un moment de plaisir intellectuel.

A vos cerveaux, prêts, partez !

Alors, prêt à relever le challenge ? Prenez quelques minutes pour observer de près l’équation et réfléchir aux différentes possibilités. La solution est à portée de main, il suffit de la voir !

La satisfaction de trouver la solution par vous-même est un véritable plaisir intellectuel qui n’a pas de prix. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous ! Vous ne le regretterez pas.

A vos allumettes, prêts, partez ! Le compte à rebours est lancé… Tic Tac…

1…

2…

3…

Les 15 secondes sont écoulées. Alors ? Avez-vous réussi ? Si oui, grand bravo à vous. Vous avez su déjouer les pièges de cette énigme d’allumettes et trouver la solution en un temps record. Chapeau bas !

Pensée latérale, de la logique et une bonne dose de créativité !

Si vous n’avez pas encore trouvé la solution, ne baissez pas les bras. Prenez le temps de réfléchir, d’observer et (surtout) de tester différentes options. Souvent pour résoudre un tel défi, il faut passer par la pensée latérale.

Pour développer votre capacité de pensée latérale, vous pouvez entraîner votre esprit à la créativité, sortir de votre zone de confort mais aussi développer votre sens du détail.

Le brainstorming— cette technique qui consiste à générer un grand nombre d’idées en peu de temps, sans jugement ni censure — illustre bien ce mode de pensée non conventionnelle.

Et si vous découvrez maintenant la solution en image ?

CafeBagdad vous présente la solution en image afin que vous puissiez vérifier la vôtre :

Voici quelle allumette bouger pour rendre l’expression correcte :

N’hésitez pas à partager vos réflexions et vos solutions dans les commentaires ci-dessous.