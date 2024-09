Seuls les plus balaises d’entre vous parviendront à relever ce challenge dans le délai imparti ? Dites-nous : allez-vous en être à la hauteur ? Et si vous le découvrez ? C’est parti !

Casse-tête logique : seules les personnes avec un QI supérieur à la moyenne peuvent réussir ce défi en 15 secondes

Cette énigme du jour vous donne l’occasion de prouver vos capacités intellectuelles ainsi que vos compétences de résolution de problèmes.

La résolution de ce genre de défi peut nécessiter de passer par une réflexion latérale. Aussi, si besoin est… N’hésitez surtout pas à sortir des sentiers battus.

Une approche non conventionnelle pourrait vous aider à parvenir beaucoup plus vite vers la solution.

Cet exercice mental contribue à améliorer la fonction cognitive et les compétences de réflexion. Les casse-têtes logiques appellent aussi à mobiliser la pensée créative.

Dans cette gymnastique cérébrale, vous devez non seulement faire preuve de votre esprit analytique, de votre mode de raisonnement logique, mais aussi votre vitesse de rapidité.

De plus, ce défi requiert des bonnes compétences d’observation. Pensez-vous en avoir la carrure ? N’oubliez pas non plus : vous devez résoudre cette énigme en 15 secondes seulement.

Comme c’est toujours le cas dans ce genre d’énigme, vous devez déterminer la bouteille qui recevra de l’eau en premier. Portez minutieusement votre attention sur les différents tuyaux reliant les bouteilles de l’illustration.

En quoi consiste votre tâche ?

Votre mission consiste à analyser le tracé des tuyaux. En outre, vous devez identifier les blocages pour ensuite prédire le chemin suivi par l’écoulement de l’eau.

La règle est de ne pas se laisser distraire par des détails sans importance. Prêt ? Mettez votre chronomètre en marche. C’est à vous de jouer !

Tic Tac… Tic Tac…

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Avez-vous pu relever le challenge dans le laps de temps fixé ? Voyons-le ensemble.

La solution est juste ICI !

Le flux de liquide étant continu, vous n’avez donc pas à considérer la contenance du premier récipient. La vigilance reste de mise puisque certains tuyaux peuvent être bloqués.

À part votre sens de la logique, ce test s’appuie sur des principes de base de la physique et de l’hydraulique. La bonne réponse est la bouteille numéro 5 !

Grand bravo à tous ceux qui ont trouvé la solution. Si ce n’est pas votre cas, pas de soucis non plus.

Sachez que vous pouvez toujours développer votre esprit critique en vous exerçant régulièrement avec de tels défis intellectuels.