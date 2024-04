Seuls les plus rapides et les plus créatifs(.ves) réussiront cette énigme d’allumettes en un temps record ! En serez-vous capables ? Prouvez-nous vos compétences en analyse et votre sens de l’observation.

publicité

Casse-tête : êtes-vous assez intelligent pour corriger ce puzzle d’allumettes en deux mouvements et en moins de 10 secondes ?

Ce genre de challenge fait beaucoup travailler votre sens du détail, une qualité qui d’ailleurs est très sollicitée même dans la vie quotidienne.

Êtes-vous un as de l’observation ? Si oui, cet exercice mental devrait être un jeu d’enfant pour vous. Mais pas si vite, il faut également faire preuve de rapidité.

Vous êtes peut-être créative, mais n’oubliez pas ce puzzle d’allumettes doit être résolue en seulement 10 petites secondes !

publicité

Les choses commencent à se corser puisqu’une autre condition vienne encore : vous devez obligatoirement déplacer deux correspondances pour corriger cette énigme. Pas plus ni moins ! Alors ? Toujours partant(e) ?

Osez sortir de vos sentiers battus et gagner en performance !

Une chose est sûre, tous ces critères ne risquent pas de repousser les férues de test de réflexion. Au contraire, ils en raffollent lorsque les choses deviennent aussi difficiles !

Comme vous pouvez voir dans l’image qui vous est présentée, l’expression mathématique est erronée.

Ce puzzle d’allumettes consiste notamment à trouver quelles correspondances déplacer afin que l’équivalent puisse être de nouveau correct. Maintenant que toutes les règles ont été énoncées, c’est à vous de jouer !

Le chronomètre est lancé ! 10… 9… 8… 7…6…5…4…3…2…1… C’est bon !

Pensez-vous avoir trouvé la réponse ? Vérifiez-le avec la solution qui vous est expliquée dans les lignes qui suivent…

Pensez-vous avoir trouvé la bonne solution ? Comparez votre réponse à la nôtre.

Alors ? Quels bâtons d’allumettes auriez-vous dû faire bouger pour résoudre l’équation ? Vous devez retirer la correspondance sur le chiffre 6, notamment celle qui est située du côté gauche. Transformez le 6 en 0.

Une correspondance doit aussi être enlevée du côté droit sur le chiffre 6 pour obtenir 0.

Et si vous découvrez maintenant la solution à ce défi viral niveau complexe ?

L’objectif est d’aboutir à la solution finale qui donne (0/0). 5 = 0. Et voilà qui résout notre casse-tête.

Grand bravo à tous nos lecteurs et lectrices qui ont relevé le challenge. Pour ceux qui ont échoué au défi, ne vous découragez pas.

Il est possible de travailler vos performances en prenant part à d’autres défis. Vous pouvez en trouver de toutes sortes sur notre site web allant d’illusions d’optiques, de jeux de réflexions, de recherche d’intrus, de tests visuels voire des tests mathématiques.