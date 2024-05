Avez-vous les capacités cognitives nécéssaires pour résoudre cette énigme horrifiante en l’espace de 10 secondes chrono ? Si oui, découvrons-le ensemble. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Les effets bénéfiques de l’énigme mathématique pour le cerveau.

Armez-vous tout d’abord d’une double dose de concentration avant de vous y essayer.

Comme ingrédients, vous devez faire preuve de patience, de créativité, de logique, d’esprit d’analyse et même aussi, de compétences en résolution de problèmes mathématiques. Pensez-vous en être à la hauteur ? C’est le moment de vous y mettre !

Casse-tête d’horreur : pouvez-vous nous donner la solution à ce défi en moins de 10 secondes ?

Mais attendez : n’oubliez pas que vous n’avez que 10 secondes pour résoudre ce problème ! Votre mission consiste ici à identifier la valeur correspondant à chaque élément de ce casse-tête.

Une fois chaque valeur déterminée, vous devez vous mettre à nous trouver la solution à l’équation de la dernière ligne. Si les mathématiques sont votre truc, ce défi est pour vous.

Vous avez certainement déjà l’habitude de ce type de challenge, vous n’avez donc ici qu’à démontrer votre vitesse de réflexion. Analysez-vous les choses assez rapidement ? Lancez le chronomètre et voyons-le.

10… 9… 8…7…6…5…4…3…2…1…

Le temps est écoulé !

Est-ce bon pour vous ? Avez-vous réussi à relever le challenge ? Si vous pensez que oui, vérifions ensemble la réponse avant de vous faciliter. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont pu respecter le délai imparti. Force est de constater qu’il est assez court !

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette image ?

1ère ligne : Toile d’araignée + toile d’araignée = 12. Donc, 1 toile d’araignée équivaut au chiffre 6.

2ème ligne : citrouille + citrouille – deux toiles d’araignée = 4, soit donc 2 citrouilles – 12 = 4. 1 citrouille vaut 8. ( 2 citrouilles = 4 + 12 = 16).

3ème ligne : Chapeau + chapeau = 6. Alors, 1 chapeau est égal à 3.

4ème ligne : Chat noir + chat noir + 2 citrouilles = 30. 2 chats noirs + 16 = 30. Résultat : 2 chats noir = 30 – 16 = 14. Cela signifie qu’un chat noir équivaut à 7.

5ème ligne : Toile d’araignée + chapeau x chat noir : ?… On obtient 6 + 3 x 7 = 27.

Cette règle à suivre…

Pour trouver la solution à ce problème mathématique, il faut obligatoirement passer par l’ordre de priorité des opérations, soit la règle PEMDAS : Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et enfin Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Dans ce genre d’énigme, il est important de se rappeler de PEMDAS pour éviter toute confusion dans vos réponses.

Si le défi vous a plu, n’hésitez pas à partager ce challenge à votre entourage. Comparez vos performances entre vous.