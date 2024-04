Voici un défi amusant qui ne vous prendra que quelques minutes. Votre mission : déplacez une seule allumette pour rendre l’équation 10 + 6 = 12 correcte. Saurez-vous trouver la solution ? C’est parti pour une nouvelle aventure ! L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous explique tout point par point.

Casse-tête : déplacez une allumette pour corriger l’équation 10 + 6 = 12 !

Ce nouveau casse-tête ne nécessite aucune connaissance mathématique avancée. Il suffit d’un peu d’observation, de logique et d’imagination pour trouver la solution.

Résoudre ce défi vous permettra de tester votre intelligence et votre capacité de penser de façon non conventionnelle. Avant de lancer le compte à rebours, voici quelques conseils pour vous aider à trouver la solution :

Observez attentivement l’égalité proposée.

Imaginez toutes les possibilités de déplacement d’une seule allumette.

N’ayez pas peur de faire des essais. Si vous êtes bloqué, prenez une pause avant de revenir avec un regard neuf.

Serez-vous à la hauteur de ce défi ?

Partant(e) pour résoudre le challenge ? Si oui, c’est à vous de jouer. Trouvez comment vous allez pouvoir rendre notre équation de départ correcte en ne faisant bouger qu’un seul bâton d’allumette. Si vous acceptez, votre temps commence maintenant !

1…

2…

3…

Le temps est écoulé. Alors ? Avez-vous réussi le puzzle d’allumettes ? Ce casse-tête est destiné aux personnes ayant des niveaux de concentration particulièrement élevés. L’équation 10 + 6 = 12 comporte un total de 25 correspondances.

Comme toujours, la réponse est proposée en fin de l’article. Assurez-vous de ne pas trop défiler vite sinon vous risquez de voir la réponse trop précocement.

Et si vous découvrez enfin la solution attendue ?

Pour résoudre ce test d’allumettes, faites bouger le bâton vertical dans le signe plus (+). Cet arrangement transformera le signe de l’opération en moins (-). Ensuite, placez-la au centre du chiffre 0 (du 10), pour qu’il devienne 8 (pour finalement avoir 18). L’équivalent devient ainsi : 18-6=12, une égalité mathématique valide.

Etape par étape en image…

Pour une meilleure compréhension, la rédaction de CafeBagdad vous propose de découvrir la solution en image avec le mouvement à effectuer.

Étape 1 :

Étape 2 :

Bravo à tous ceux qui ont trouvé la solution ! Si ce n’est pas le cas, ne désespérez pas non plus. Appliquez-vous davantage à relever des challenges du genre ou de niveau plus élevé afin d’améliorer vos performances.

