Prêt à relever le défi des 19 allumettes et chauffer vos neurones ? Seuls les plus forts y parviennent en un temps record. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent.

Pourquoi les casse-têtes rencontrent-ils un succès phénoménal auprès des internautes ?

Résoudre ce casse-tête mathématique fait travailler vos facultés intellectuelles. En outre, vous contribuez à améliorer vos capacités cognitives.

C’est en quelque sorte une façon d’entraîner votre cerveau. Ce challenge appelle à réfléchir. Seuls ceux qui font preuve de compétences en résolution de problèmes peuvent aboutir à la bonne réponse.

Ces énigmes constituent un entraînement mental complet pour les personnes de tous âges. Comme expliqué par les spécialistes, ce genre de défi sollicite à la fois les hémisphères gauche et droit du cerveau.

L’hémisphère droit rappelons-le, est responsable de la créativité, des émotions ainsi que de la pensée intuitive, alors que l’hémisphère gauche est liée à la pensée analytique, systématique et objective.

Casse-tête de 19 allumettes : seuls les plus balaises peuvent résoudre cette énigme en déplaçant qu’une seule allumette

L’équation à corriger : 5 x 2 = 5. Comme vous pouvez le constater, elle est fausse. Ceux qui souhaitent se prêter au jeu devront faire en sorte de résoudre ce problème en déplaçant une seule allumette, une condition sine qua non. Ce défi exige un haut niveau de concentration. Notre équipe rédactionnelle vous invite chaleureusement à essayer de trouver la solution.

Alors ? C’est bon ? Si vous pensez avoir correctement résolu le casse-tête, passons immédiatement à la réponse.

Prêt pour la réponse ? La voici en image.

Attardez-vous sur le chiffre 5 à gauche. Faites bouger l’allumette verticale supérieure du côté gauche vers le côté droit. Cela va vous permettre de transformer ce chiffre en numéro 3.

On vous propose de découvrir la réponse en image.

Ce casse-tête nécessite une analyse attentive ainsi qu’une bonne compréhension de l’équation posée.

Résoudre des problèmes mathématiques peut demander de l’entraînement et de la persévérance. Analyser le problème en le décomposant en étapes plus simples. Identifiez les formules pouvant être utilisées.

Si vous avez des difficultés, ne vous découragez pas. Il vous suffit de vous tester régulièrement afin d’améliorer vos compétences intellectuelles. Déterminez quel algorithme mathématique est le plus approprié.

