Saurez-vous corriger cette énigme d’allumette en déplaçant un seul bâton en moins de 15 secondes ? La rédaction vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Casse-tête d’allumettes délicat : corrigez cette énigme en 1 seul mouvement

L’expression à résoudre est assez complexe par rapport à nos énigmes habituelles : 10 + 11 + 12 + 13 = 14. Et comme à l’accoutumée, l’égalité proposée est erronée. Votre mission consiste à la rendre valide.

Avec un peu de logique, de créativité et de concentration, vous pouvez la rendre vraie en déplaçant seulement une allumette ! Ce défi d’allumettes est conçu pour mettre à l’épreuve vos capacités cognitives et vos compétences en résolution de problèmes. Alors, qu’attendez-vous ? Essayez de résoudre cette énigme dès maintenant !

1% seulement a réussi le défi mathématique.

Le saviez-vous ? Seulement 1% des gens sont parvenus à trouver la réponse à ce jeu de réflexion en bougeant 1 seule correspondance. Allez-vous pouvoir réarranger cette expression dans le laps de temps imparti ? Si oui, félicitations à vous.

Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé la solution, ne vous inquiétez pas, la rédaction vous propose de la dévoiler en fin d’article.

Prenez le temps de bien observer l’ensemble de l’équation et de ne pas se focaliser uniquement sur les chiffres. Il faut parfois recourir à la pensée latérale pour résoudre ce genre de défi. La solution ne se limite souvent pas à une addition classique, mais plutôt à une manipulation créative des symboles.

Prêt(e) ? Si oui, à vos allumettes ! Votre temps commence maintenant…. Le temps est écoulé. Seules une analyse minutieuse et une réflexion logique permettent de trouver la solution dans l’intervalle de temps donnée.

Et si vous découvrez la réponse en image ?

Si donc, vous avez été à la hauteur du challenge, vous avez prouvé que vous possédez des capacités cognitives exceptionnelles.

CafeBagdad vous propose de vérifier votre réponse avec la solution en image ci-après :

N’avez-vous pas réussi à résoudre le casse-tête d’allumette ? Ne vous découragez pas ! Il est possible d’y remédier. Avec un peu d’entraînement régulier, vous y arriverez ! Au fil et à mesure de vos efforts, il est possible de développer des compétences cognitives.

