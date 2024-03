Si vous pouvez résoudre cette énigme d’allumettes 77 – 77 = 77 en seulement 2 mouvements, c’est parce que vous êtes très fort ! Pour chauffer vos méninges, il n’y a pas mieux ! CafeBagdad vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Casse-tête d’allumettes délicat : corriger l’expression 77 – 77 = 77 en 2 mouvements

Le niveau de difficulté augmente. Ce défi est bien loin de celle dont la rédaction vous propose habituellement. Il n’est réservé uniquement qu’aux esprits brillants. En faites-vous partie ? Il va falloir jouer pour pouvoir répondre à la question.

Ce casse-tête d’allumettes a fait le tour du web, laissant de nombreux esprits perplexes. Si vous avez réussi à la résoudre, vous pouvez être fier de vous, car il s’agit d’un véritable défi pour les plus perspicaces. Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de s’y frotter, voici l’énoncé : 77 – 77 = 77.

Comme vous pouvez voir, l’égalité est erronée. Votre mission consiste à la rendre valide. Etant donné le niveau de difficulté, aucun laps de temps n’a été fixé pour résoudre ce challenge.

Mais attention, vous ne pouvez effectuer que 2 mouvements seulement. La solution est loin d’être évidente et nécessite une réflexion latérale et une bonne dose d’imagination. N’hésitez pas à manipuler les allumettes de manière créative. Si vous êtes toujours bloqué, ne vous découragez pas !

La rédaction vous propose la solution en fin d’article. Assurez-vous de ne pas défiler le curseur trop vite.

A vos cerveaux !

Ce jeu de réflexion met également à l’épreuve votre compétence en résolution de problème. Êtes-vous prêt(e) ? Alors, à vos méninges !

C’est bon ? Vous avez fini ? Avez-vous réussi le défi d’allumettes ? Voyons la réponse ensemble.

Et si vous découvrez maintenant la solution en images ?

Est-ce la même que la vôtre ? Si oui, félicitations à vous. Vous êtes vraiment dotés de capacités cognitives hors pairs. Si en revanche, vous avez raté le coche, pas de panique. Exercez-vous davantage pour permettre à votre cerveau d’aller au-delà de vos limites.

Voici quel mouvement réaliser ?

Découvrez ci-après les mouvements à effectuer pour parvenir à la solution finale :

La solution à trouver : 77 – 7 + 1 = 71. Pas évident à trouver, non ? A moins d’être un as en mathématiques. On ne vous cache pas, à la rédaction, personne n’a réussi à trouver la solution.

N’hésitez pas à partager vos propres solutions dans les commentaires !